Милевский рассказал, почему решил возобновить карьеру футболиста
Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский снова выйдет на поле. Футболист уже тренируется и готовится приносить пользу своей новой команде.
Милевский официально объявил о возвращении в футбол на своей странице в Instagram.
Артем Милевский усиленно тренируется, чтобы снова радовать болельщиков забитыми голами. Накануне он присоединился к клубу под названием IGNIS, который выступает в медиафутбольной лиге. В составе киевской команды футболист будет выступать под 10 номером.
Что известно о клубе IGNIS
Столичный футбольный клуб был создан соорганизаторами УФМЛ (Украинской футбольной Медиа Лиги). В его составе выступают известные блогеры, футбольные функционеры, агенты и журналисты, режиссеры. Целью IGNIS является участие в сборе средств на нужды ВСУ и популяризация медиафутбола в Украине.
Последним клубом Артема Милевского является "Минай", из которого форвард ушел в 2021 году. Однако опытный футболист не сомневается в том, что сумеет проявить себя на поле. Он давно следит за развитием медиафутбола в Украине и уже получал предложения от других клубов.
"Но только у IGNIS я увидел конкретное видение и план того, как вывести медиафутбол на другой уровень. Такой подход мне нравится, будем разрывать!" — заявил Милевский.
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