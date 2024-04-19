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Милевский рассказал, почему решил возобновить карьеру футболиста

19 апреля 2024 10:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Милевский рассказал, почему решил возобновить карьеру футболиста
Артем Милевский во время активной карьеры. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский снова выйдет на поле. Футболист уже тренируется и готовится приносить пользу своей новой команде.

Милевский официально объявил о возвращении в футбол на своей странице в Instagram

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Артем Милевский усиленно тренируется, чтобы снова радовать болельщиков забитыми голами. Накануне он присоединился к клубу под названием IGNIS, который выступает в медиафутбольной лиге. В составе киевской команды футболист будет выступать под 10 номером. 

Что известно о клубе IGNIS

Столичный футбольный клуб был создан соорганизаторами УФМЛ (Украинской футбольной Медиа Лиги). В его составе выступают известные блогеры, футбольные функционеры, агенты и журналисты, режиссеры. Целью IGNIS является участие в сборе средств на нужды ВСУ и популяризация медиафутбола в Украине.

Артем Милевский
Артем Милевский во время визита в клинику Охматдет. Фото: instagram.com/timi1010/

Последним клубом Артема Милевского является "Минай", из которого форвард ушел в 2021 году. Однако опытный футболист не сомневается в том, что сумеет проявить себя на поле. Он давно следит за развитием медиафутбола в Украине и уже получал предложения от других клубов. 

"Но только у IGNIS я увидел конкретное видение и план того, как вывести медиафутбол на другой уровень. Такой подход мне нравится, будем разрывать!" — заявил Милевский. 

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Киев
спорт
футбол
Артем Милевский
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