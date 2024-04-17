Буяльский превзошел достижение Милевского в Динамо

Виталий Буяльский на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

"Минай" принимает киевское "Динамо" в рамках чемпионата Украины по футболу. Капитан "бело-синих" Виталий Буяльский забил гол в начале поединка установил новое личное достижение.

Буяльский является одним из лучших бомбардиров в составе "Динамо", напоминает портал Новини.LIVE.

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В перенесенном матче 15-го тура УПЛ "Динамо" играет в гостях против "Минай". Уже на четвертой минуте поединка команда Александра Шовковского разыграла быструю комбинацию перед воротами соперника, которая завершилась точным ударом Виталия Буяльского со средней дистанции.

Рекорд Буяльского

Капитан "Динамо" забил 58-й гол в высшем дивизионе украинского футбола. Таким образом он поднялся сразу на несколько позиций в списке лучших бомбардиров в истории киевского клуба.

Виталий Буяльский опередил Артема Милевского и Автандила Капанадзе, у которых осталось по 57 мячей. Полузащитник вплотную приблизился к Олегу Гусеву (58 голов), который сейчас работает ассистентом Александра Шовковского.

Виталий Буяльский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Буяльский занимает 35-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата Украины в истории. В этом сезоне 30-летний футболист забил восемь голов и сделал пять результативных передач в "Динамо".

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