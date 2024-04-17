Буяльський перевершив досягнення Мілевського в Динамо

Віталій Буяльський на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

"Минай" приймає київське "Динамо" у рамках чемпіонату України з футболу. Капітан "біло-синіх" Віталій Буяльський забив гол на початку поєдинку та встановив нове особисте досягнення.

Буяльський є одним із найкращих бомбардирів у складі "Динамо", нагадує портал Новини.LIVE.

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У перенесеному матчі 16-го туру УПЛ "Динамо" грає в гостях проти "Минаю". Вже на четвертій хвилині поєдинку команда Олександра Шовковського розіграла швидку комбінацію перед воротами суперника, яка завершилася влучним ударом Віталія Буяльського із середньої дистанції.

Рекорд Буяльського

Капітан "Динамо" забив 58-й гол у найвищому дивізіоні українського футболу. Таким чином він піднявся одразу на декілька позицій у списку найкращих бомбардирів в історії київського клубу.

Віталій Буяльський випередив Артема Мілевського та Автанділа Капанадзе, на рахунку яких залишилося по 57 м'ячів. Півзахисник наблизився до Олега Гусєва (58 голів), який зараз працює асистентом Олександра Шовковського.

Віталій Буяльський під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Буяльський посідає 35-те місце у списку найкращих бомбардирів чемпіонату України в історії. Цього сезону 30-річний футболіст забив вісім голів і зробив п'ять результативних передач у "Динамо".

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