Ярмоленко працює над отриманням тренерської ліцензії

Андрій Ярмоленко. Фото: "Динамо" Київ

Вінгер київського "Динамо" та збірної України Андрій Ярмоленко у майбутньому може стати тренером. Раніше ж повідомлялося, що він стане одним із менеджерів київського клубу.

Ярмоленко відвідав тренерський семінар в УАФ. Фото із заходу у соцмережах опублікував колишній спортивний директор дитячої школи донецького "Шахтаря" Владислав Макаров.

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Ярмоленко стане тренером

За інформацією джерела, Ярмоленко відвідав один із семінарів у центрі ліцензування Української асоціації футболу.

Цікаво, що семінар вів колишній головний тренер низки українських та російських клубів В'ячеслав Грозний.

Ярмоленко влітку 2023 року підписав із "Динамо" дворічний контракт із умовою, що після його закінчення Андрій займе в клубі менеджерську посаду.

Цього сезону Ярмоленко тривалий період відновлювався від травми. Андрій провів 13 матчів, у яких забив шість м'ячів і зробив двох асистів.

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