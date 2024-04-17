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Ярмоленко работает над получением тренерской лицензии

17 апреля 2024 16:20
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Агабекян Карен
редактор
Ярмоленко работает над получением тренерской лицензии
Андрей Ярмоленко. Фото: "Динамо" Киев
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Вингер киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко в будущем может стать тренером. Ранее же сообщалось, что он станет одним из менеджеров киевского клуба.

Ярмоленко посетил тренерский семинар в УАФ. Фото с мероприятия в соцсетях опубликовал бывший спортивный директор детской школы донецкого "Шахтера" Владислав Макаров.

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Андрей Ярмоленко и Вячеслав Грозный. Фото: Владислав Макаров

Ярмоленко станет тренером

По информации источника, Ярмоленко посетил один из семинаров в центре лицензирования Украинской ассоциации футбола.

Интересно, что семинар вел бывший главный тренер ряда украинских и российских клубов Вячеслав Грозный.

Ярмоленко летом 2023 года подписал с "Динамо" двухлетний контракт с условией, что по его окончании Андруй займет в клубе менеджерскую должность.

В текущем сезоне Ярмоленко длительный период восстанавливался от травмы. Андрей провел 13 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал два ассиста.

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футбол
Динамо
Андрей Ярмоленко
УПЛ

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