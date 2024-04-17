Ярмоленко работает над получением тренерской лицензии
Вингер киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко в будущем может стать тренером. Ранее же сообщалось, что он станет одним из менеджеров киевского клуба.
Ярмоленко посетил тренерский семинар в УАФ. Фото с мероприятия в соцсетях опубликовал бывший спортивный директор детской школы донецкого "Шахтера" Владислав Макаров.
Ярмоленко станет тренером
По информации источника, Ярмоленко посетил один из семинаров в центре лицензирования Украинской ассоциации футбола.
Интересно, что семинар вел бывший главный тренер ряда украинских и российских клубов Вячеслав Грозный.
Ярмоленко летом 2023 года подписал с "Динамо" двухлетний контракт с условией, что по его окончании Андруй займет в клубе менеджерскую должность.
В текущем сезоне Ярмоленко длительный период восстанавливался от травмы. Андрей провел 13 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал два ассиста.
Напомним, Довбик уйдет из "Жироны" в конце сезона — появился новый претендент на украинца.
Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал.
Юрген Клопп получит предложение о работе, от которого не сможет отказаться.
Забарный уйдет из "Борнмута" — на украинца претендуют три клуба.
Суркис принял решение по поводу трансфера Волошина из "Динамо".
"Бавария" получит нового тренера — он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и имеет Золотой мяч.
Читайте Новини.LIVE!