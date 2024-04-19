Майк Тайсон вошел в команду Усика перед боем с Фьюри

Александр Усик продолжает готовиться к поединку. Фото: instagram.com/usykaa/

Украинский чемпион Александр Усик пригласил легендарного Майка Тайсона присоединиться к Ready to Fight. Американский боксер принял запрос украинца и поделился впечатлениями с болельщиками.

"Железному Майку" нравится быть в команде Усика, сообщил Александр на своей странице в Instagram.

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Майк Тайсон присоединился к компании Ready to Fight, которую основали Александр Усик и директор его команды Сергей Лапин. Американский спортсмен доволен тем, что его пригласили стать частью амбициозного проекта.

Майк Тайсон в Саудовской Аравии. Фото: Reuters/Ahmed Yosri

Что известно про Ready to Fight

Это первое боксерское мобильное приложение. Майк Тайсон рассказал, что оно создано для того, чтобы решать реальные проблемы, с которыми боксеры сталкиваются ежедневно. К примеру, помочь с поиском спарринг-партнера, менеджера и агента, создать боксерскую команду, получить поддержку.

"Приятно быть частью волны, которая совершенствует бокс в мировом масштабе здесь и сейчас! Будьте готовы к бою", — заявил Майк Тайсон.

Александр Усик продолжает готовиться к бою с Тайсоном Фьюри, который состоится 17 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Майк Тайсон проведет поединок с американским блогером и боксером Джейком Полом 20 июля 2024 года.

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