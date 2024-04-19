Майк Тайсон вошел в команду Усика перед боем с Фьюри
Украинский чемпион Александр Усик пригласил легендарного Майка Тайсона присоединиться к Ready to Fight. Американский боксер принял запрос украинца и поделился впечатлениями с болельщиками.
"Железному Майку" нравится быть в команде Усика, сообщил Александр на своей странице в Instagram.
Майк Тайсон присоединился к компании Ready to Fight, которую основали Александр Усик и директор его команды Сергей Лапин. Американский спортсмен доволен тем, что его пригласили стать частью амбициозного проекта.
Что известно про Ready to Fight
Это первое боксерское мобильное приложение. Майк Тайсон рассказал, что оно создано для того, чтобы решать реальные проблемы, с которыми боксеры сталкиваются ежедневно. К примеру, помочь с поиском спарринг-партнера, менеджера и агента, создать боксерскую команду, получить поддержку.
"Приятно быть частью волны, которая совершенствует бокс в мировом масштабе здесь и сейчас! Будьте готовы к бою", — заявил Майк Тайсон.
Александр Усик продолжает готовиться к бою с Тайсоном Фьюри, который состоится 17 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Майк Тайсон проведет поединок с американским блогером и боксером Джейком Полом 20 июля 2024 года.
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