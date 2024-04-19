Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Майк Тайсон вошел в команду Усика перед боем с Фьюри arrow

Майк Тайсон вошел в команду Усика перед боем с Фьюри

19 апреля 2024 09:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Майк Тайсон вошел в команду Усика перед боем с Фьюри
Александр Усик продолжает готовиться к поединку. Фото: instagram.com/usykaa/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский чемпион Александр Усик пригласил легендарного Майка Тайсона присоединиться к Ready to Fight. Американский боксер принял запрос украинца и поделился впечатлениями с болельщиками. 

"Железному Майку" нравится быть в команде Усика, сообщил Александр на своей странице в Instagram

Читайте также:

Майк Тайсон присоединился к компании Ready to Fight, которую основали Александр Усик и директор его команды Сергей Лапин. Американский спортсмен доволен тем, что его пригласили стать частью амбициозного проекта. 

Майк Тайсон
Майк Тайсон в Саудовской Аравии. Фото: Reuters/Ahmed Yosri

Что известно про Ready to Fight 

Это первое боксерское мобильное приложение. Майк Тайсон рассказал, что оно создано для того, чтобы решать реальные проблемы, с которыми боксеры сталкиваются ежедневно. К примеру, помочь с поиском спарринг-партнера, менеджера и агента, создать боксерскую команду, получить поддержку.

"Приятно быть частью волны, которая совершенствует бокс в мировом масштабе здесь и сейчас! Будьте готовы к бою", — заявил Майк Тайсон. 

Александр Усик продолжает готовиться к бою с Тайсоном Фьюри, который состоится 17 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Майк Тайсон проведет поединок с американским блогером и боксером Джейком Полом 20 июля 2024 года. 

Напомним, Шапаренко и Бражко готовятся уйти из "Динамо" — что известно.

Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал.

Довбик уйдет из "Жироны" в конце сезона — появился новый претендент на украинца.

Вирастюк рассказал, почему на самом деле ушел от жены.

спорт
Александр Усик
бокс
Тайсон Фьюри
Майк Тайсон
Бой Усик — Фьюрі

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость