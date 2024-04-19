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Майк Тайсон увійшов до команди Усика перед боєм з Ф'юрі

19 квітня 2024 09:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Майк Тайсон увійшов до команди Усика перед боєм з Ф'юрі
Олександр Усик продовжує готуватися до поєдинку. Фото: instagram.com/usykaa/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український чемпіон Олександр Усик запросив легендарного Майка Тайсона приєднатися до Ready to Fight. Американський боксер прийняв запрошення українця та поділився враженнями з уболівальниками.

"Залізному Майку" подобається бути в команді Усика, повідомив Олександр на своїй сторінці в Instagram.

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Майк Тайсон приєднався до компанії Ready to Fight, яку заснували Олександр Усик та директор його команди Сергій Лапін. Американський спортсмен задоволений тим, що його запросили стати частиною амбітного проєкту.

Майк Тайсон
Майк Тайсон у Саудівській Аравії. Фото: Reuters/Ahmed Yosri

Що відомо про Ready to Fight

Це перший боксерський мобільний додаток. Майк Тайсон розповів, що додаток створено для того, щоб розв'язувати реальні проблеми, з якими боксери стикаються щодня. Наприклад, допомогти з пошуком спаринг-партнера, менеджера та агента, створити боксерську команду, отримати підтримку.

"Приємно бути частиною хвилі, яка вдосконалює бокс у світовому масштабі тут і зараз! Будьте готові до бою", — заявив Майк Тайсон.

Олександр Усик продовжує готуватися до бою з Тайсоном Ф'юрі, який відбудеться 17 травня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Майк Тайсон проведе поєдинок з американським блогером та боксером Джейком Полом 20 липня 2024 року.

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спорт
Олександр Усик
бокс
Тайсон Ф'юрі
Майк Тайсон
Бій Усик — Ф'юрі

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