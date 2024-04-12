Джейк Пол запросив Трампа на бій із Тайсоном після того, як Байден вийшов уперед у опитуваннях
Американський відеоблогер Джейк Пол готується до поєдинку з легендарним ветераном Майком Тайсоном. Бій відбудеться 20 липня в США і матиме статус виставкового поєдинку.
Джейк вирішив запросити до глядацької зали колишнього президента США Дональда Трампа. Про це він повідомив у коментарі Fox News.
Трамп давній фанат боїв
Блогер згадав, як Трамп під час передвиборчої кампанії відвідав фаст-фуд, де їв курячий бургер. Джейк також хоче поїсти разом із колишнім президентом.
При цьому він зробив прогноз на гіпотетичний бій Трампа та чинного президента США Джо Байдена.
"Якщо Байден і Трамп вийдуть на ринг, одягнуть рукавички, то Трампу навіть не треба буде бити його — він упаде від вітру.
Містере Трампе, якщо ви дивитеся це — це запрошення. Я знаю, що раніше ви були промоутером Тайсона, тому я хотів би, щоб ви були на поєдинку. Рамасвамі прийшов на інший мій бій. І, звичайно, срібний лис і ваш син Беррон Трамп. Донні, приходь, у нас є для тебе квитки", — сказав Пол.
Зазначимо, що Трамп є шанувальником єдиноборств та рестлінгу. Він раніше часто відвідував боксерські вечори та шоу промоції UFC. Особливу увагу він надає походам на шоу в рамках передвиборних кампаній.
Наразі Трампу важливі походи на такі події, оскільки його рейтинги у передвиборчих перегонах падають. На сьогодні Байден на 4% випереджає Трампа.
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