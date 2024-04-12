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Джейк Пол пригласил Трампа на бой с Тайсоном после того, как Байден вышел вперед в опросах

12 апреля 2024 11:33
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Агабекян Карен
редактор
Джейк Пол пригласил Трампа на бой с Тайсоном после того, как Байден вышел вперед в опросах
Дональд Трамп на турнире UFC. Фото: USA Today
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Американский видеоблогер Джейк Пол готовится к поединку с легендарным ветераном Майком Тайсоном. Схватка состоится 20 июля в США и будет иметь статус выставочного поединка.

Джейк решил пригласить в зрительский зал бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом он сообщил в комментарии Fox News.

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Блогер вспомнил как Трамп во время предвыборной кампании посетил фаст-фуд, где ел куриный бургер. Джейк также хочет поесть вместе с бывшим президентом.

При этом он сделал прогноз на гипотетический бой Трампа и действующего президента США Джо Байдена.

"Если Байден и Трамп выйдут на ринг, наденут перчатки, то Трампу даже не нужно будет бить его — он упадет от ветра.

Мистер Трамп, если вы смотрите это — это приглашение. Я знаю, что раньше вы были промоутером Тайсона, поэтому я хотел бы, чтобы вы были на поединке. Рамасвами пришел на другой мой бой. И, конечно же, серебряный лис и ваш сын Беррон Трамп. Донни, приходи, у нас есть для тебя билеты", — сказал Пол.

Отметим, что Трамп является поклонником единоборств и рестлинга. Он ранее часто посещал боксерские вечера и шоу промоушена UFC. Особенное внимание он уделяет походам на шоу в рамках предвыборных кампаний.

Сейчас Трампу важны походы на такие события, поскольку его рейтинги в предвыборной гонке падают. На текущий момент Байден на 4% опережает Трампа.

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Дональд Трамп
Майк Тайсон
Джейк Пол
Бой Майк Тайсон — Джейк Пол

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