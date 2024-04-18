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Вірастюк розповів, чому насправді пішов від дружини

18 квітня 2024 15:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Вірастюк розповів, чому насправді пішов від дружини
Василь Вірастюк під час відпочинку. Фото: instagram.com/vasylvirastyuk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відомий спортсмен Василь Вірастюк відверто розповів про причини розлучення зі своєю другою дружиною Інною. Депутат Верховної Ради зізнався, що щасливий у нових стосунках.

Вірастюк не став приховувати образу, яка призвела до розриву з дружиною, в інтерв'ю YouTube-каналу "Слава+".

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Василь Вірастюк минає складний життєвий період. Він розлучається зі своєю другою дружиною Інною, з якою прожив разом 15 років. Колишня найсильніша людина світу пояснила, чому колись минулі стосунки з коханою людиною дали тріщину.

Вірастюк не зумів пробачити дружині

Український спортсмен зізнався, що довго збирав образи на свою дружину. Кохання поступово пішло з їхніх стосунків, але залишилося порозуміння. Однак після початку повномасштабної агресії росіян 2022 року Інна образила Василя.

Василь Вірастюк
Василь Вірастюк із другою дружиною Інною. Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk/

Дружина Вірастюка евакуювалася разом із дітьми на Західну Україну, але невдовзі за порадою батьків виїхала з країни. Василь просив її залишитися, казав, що сумує за дітьми, проте Інна не послухала чоловіка. Це завдало спортсмену біль.

Як Вірастюк познайомився із нинішньою супутницею

Депутат Верховної Ради відверто зізнався, що вперше зустрів свою нинішню дівчину Ірину ще 2019 року. Це сталося в Івано-Франківську. Група дівчат підійшла до Василя та Інни під час обіду та попросила разом сфотографуватися.

З 2021 року Василь та Ірина почали спілкуватися більш тісно. Молодша дівчина спортсмена на 11 років.

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Василь Вірастюк
спорт
родина
відносини
Паверліфтинг

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