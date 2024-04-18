Вирастюк рассказал, почему на самом деле ушел от жены

Василий Вирастюк во время отдыха. Фото: instagram.com/vasylvirastyuk/

Известный спортсмен Василий Вирастюк откровенно рассказал о причинах развода со своей второй женой Инной. Депутат Верховной Рады признался, что счастлив в новых отношениях.

Вирастюк не стал скрывать обиду, которая привела к разрыву с супругой, в интервью YouTube-каналу "Слава+".

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Василий Вирастюк проходит сложный жизненный период. Он разводится со своей второй женой Инной, с которой прожил вместе 15 лет. Бывший самый сильный человек мира объяснил, почему некогда прошлые отношения с любимым человеком дали трещину.

Вирастюк не сумел простить супругу

Украинский спортсмен признался, что долго копил обиду на свою жену. Любовь постепенно ушла из их отношений, но осталось взаимопонимание. Однако после начала полномасштабной агрессии россиян в 2022 году Инна обидела Василия.

Василий Вирастюк со второй женой Инной. Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk/

Супруга Вирастюка эвакуировалась вместе с детьми на Западную Украину, но вскоре по совету родителей уехала из страны. Василий просил ее остаться, говорил, что скучает по детям, однако Инна не послушала мужа. Это доставило спортсмену боль.

Как Вирастюк познакомился с нынешней спутницей

Депутат Верховной Рады откровенно признался, что впервые встретил свою нынешнюю девушку Ирину еще в 2019 году. Это произошло в Ивано-Франковске. Группа девушек подошла к Василию и Инне во время обеда и попросила вместе сфотографироваться.

С 2021 года Василий и Ирина начали общаться более тесно. Девушка младше спортсмена на 11 лет.

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