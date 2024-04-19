Мілевський розповів, чому вирішив відновити кар'єру футболіста

Артем Мілевський під час активної кар'єри. Фото: УНІАН

Колишній форвард збірної України Артем Мілевський знов вийде на поле. Футболіст уже тренується та готується приносити користь своїй новій команді.

Мілевський офіційно оголосив про повернення у футбол на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Артем Мілевський посилено тренується, щоб знову радувати вболівальників забитими голами. Напередодні він приєднався до клубу під назвою IGNIS, який виступає у медіафутбольній лізі. У складі київської команди футболіст виступатиме під 10-м номером.

Що відомо про клуб IGNIS

Столичний футбольний клуб створили співорганізатори УФМЛ (Української футбольної Медіа Ліги). У його складі виступають відомі блогери, футбольні функціонери, агенти та журналісти, режисери. Метою IGNIS є участь у зборі коштів на потреби ЗСУ та популяризація медіафутболу в Україні.

Артем Мілевський під час візиту до клініки Охматдиту. Фото: instagram.com/timi1010/

Останнім клубом Артема Мілевського є "Минай", з якого форвард пішов у 2021 році. Проте досвідчений футболіст не сумнівається у тому, що зможе проявити себе на полі. Він давно стежить за розвитком медіафутболу в Україні та вже отримував пропозиції від інших клубів.

"Але тільки в IGNIS я побачив конкретне бачення та план того, як вивести медіафутбол на інший рівень. Такий підхід мені подобається, будемо розривати!" — заявив Мілевський.

Нагадаємо, Шапаренко та Бражко готуються піти з "Динамо" — що відомо.

Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав.

Довбик піде із "Жирони" наприкінці сезону — з'явився новий претендент на українця.

Майк Тайсон увійшов до команди Усика перед боєм з Ф'юрі.

Вірастюк розповів, чому насправді пішов від дружини.