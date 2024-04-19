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Мілевський розповів, чому вирішив відновити кар'єру футболіста

19 квітня 2024 10:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мілевський розповів, чому вирішив відновити кар'єру футболіста
Артем Мілевський під час активної кар'єри. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній форвард збірної України Артем Мілевський знов вийде на поле. Футболіст уже тренується та готується приносити користь своїй новій команді.

Мілевський офіційно оголосив про повернення у футбол на своїй сторінці в Instagram.

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Артем Мілевський посилено тренується, щоб знову радувати вболівальників забитими голами. Напередодні він приєднався до клубу під назвою IGNIS, який виступає у медіафутбольній лізі. У складі київської команди футболіст виступатиме під 10-м номером.

Що відомо про клуб IGNIS

Столичний футбольний клуб створили співорганізатори УФМЛ (Української футбольної Медіа Ліги). У його складі виступають відомі блогери, футбольні функціонери, агенти та журналісти, режисери. Метою IGNIS є участь у зборі коштів на потреби ЗСУ та популяризація медіафутболу в Україні.

Артем Мілевський
Артем Мілевський під час візиту до клініки Охматдиту. Фото: instagram.com/timi1010/

Останнім клубом Артема Мілевського є "Минай", з якого форвард пішов у 2021 році. Проте досвідчений футболіст не сумнівається у тому, що зможе проявити себе на полі. Він давно стежить за розвитком медіафутболу в Україні та вже отримував пропозиції від інших клубів.

"Але тільки в IGNIS я побачив конкретне бачення та план того, як вивести медіафутбол на інший рівень. Такий підхід мені подобається, будемо розривати!" — заявив Мілевський.

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Київ
спорт
футбол
Артем Мілевський
Динамо

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