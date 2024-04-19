Мілевський розповів, чому вирішив відновити кар'єру футболіста
Колишній форвард збірної України Артем Мілевський знов вийде на поле. Футболіст уже тренується та готується приносити користь своїй новій команді.
Мілевський офіційно оголосив про повернення у футбол на своїй сторінці в Instagram.
Артем Мілевський посилено тренується, щоб знову радувати вболівальників забитими голами. Напередодні він приєднався до клубу під назвою IGNIS, який виступає у медіафутбольній лізі. У складі київської команди футболіст виступатиме під 10-м номером.
Що відомо про клуб IGNIS
Столичний футбольний клуб створили співорганізатори УФМЛ (Української футбольної Медіа Ліги). У його складі виступають відомі блогери, футбольні функціонери, агенти та журналісти, режисери. Метою IGNIS є участь у зборі коштів на потреби ЗСУ та популяризація медіафутболу в Україні.
Останнім клубом Артема Мілевського є "Минай", з якого форвард пішов у 2021 році. Проте досвідчений футболіст не сумнівається у тому, що зможе проявити себе на полі. Він давно стежить за розвитком медіафутболу в Україні та вже отримував пропозиції від інших клубів.
"Але тільки в IGNIS я побачив конкретне бачення та план того, як вивести медіафутбол на інший рівень. Такий підхід мені подобається, будемо розривати!" — заявив Мілевський.
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