Тайсон Ф'юрі зізнався, як відреагує на поразку від Олександра Усика

Френк Воррен та Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі зізнався, що готовий поступитися українцю Олександру Усику. Британець повідомив, як поведе себе у випадку такого результату.

Про це "циганський король" розповів в інтерв’ю Sky Sports, передає Новини.LIVE.

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"Після завоювання беззаперечного титулу я не змінюся і залишуся тим самим хлопцем. У мене мільйон доларів у банку, чудова дружина, купа прекрасних дітей. У мене є собаки, дорогі автомобілі, прикраси, одяг. У мене є слава, статки, люди надихаються мною і багатьох я врятував від самогубства", — вже почав виправдовуватися Ф’юрі.

Tyson Fury vs Usyk undisputed fight is next month, and Boxing Fans are not talking about it all. Why is that 🤔 #Boxing pic.twitter.com/8apH2CpyLf — Ray Jackson (@RayJack97010720) April 13, 2024

Тайсон також перерахував усі свої досягнення про всяк випадок, нібито вже готує усіх до свого фіаско.

"Я написав три книги, працював у WWE, заспівав з Роббі Вільямсом, написав пісню Sweet Caroline. Я зробив популярні документальні фільми для ITV та Netflix. Я є дворазовим непереможеним чемпіоном світу у надважкій вазі і протягом кар'єри завоював 23 титули", — згадує британець.

Ф'юрі йде проти Воррена

Також він сподівається на реванш, не дивлячись на те, що його промоутер Френк Воррен казав, що бій відповідь буде не потрібна та краще організувати бій з Джошуа.

"Якщо я прийду туди, і мене приб'ють через дві хвилини, це буде типу: "Ну гаразд. Дуже вдячний і на добраніч. Хай благословить вас Бог. Побачимося в жовтні", — сказав "Gipsy King".

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