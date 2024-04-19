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Український тренер очолив російський футбольний клуб

19 квітня 2024 10:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Український тренер очолив російський футбольний клуб
Роман Пилипчук під час матчу. Фото: російські ЗМІ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Роман Пилипчук повернувся до російського футболу. Український тренер очолив регіональний місцевий футбольний клуб "Челябінськ".

Пилипчук підписав контракт на півтора року із можливістю продовження, повідомляють російські ЗМІ.

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Роман Пилипчук провів більшу частину ігрової кар'єри в Ізраїлі, але його останнім футбольним клубом був донецький "Металург". Як тренер він працював у московському "Спартаку" і ряді інших російських команд. Також 56-річний Пилипчук працював в Україні, Молдові, Білорусі та Словенії.

У березні 2024 року Пилипчук пішов із молдавського "Шерифа" за сімейними обставинами. Проте досвідчений тренер недовго залишався без роботи.

Роман Пилипчук
Роман Пилипчук у чемпіонаті Росії. Фото: російські ЗМІ

Новий клуб Пилипчука

Нещодавно ФК "Челябінськ" розірвав контракт із тренером Віталієм Пановим. Після коротких переговорів новим наставником команди став Роман Пилипчук.

"Челябінськ" посідає шосте місце у турнірній таблиці групи "Золото" дивізіону "А" Леон Другої ліги сезону-2023/2024. Команда набрала вісім очок за шість матчів.

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спорт
футбол
тренер
Росія
Роман Пилипчук

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