Український тренер очолив російський футбольний клуб

Роман Пилипчук під час матчу. Фото: російські ЗМІ

Роман Пилипчук повернувся до російського футболу. Український тренер очолив регіональний місцевий футбольний клуб "Челябінськ".

Пилипчук підписав контракт на півтора року із можливістю продовження, повідомляють російські ЗМІ.

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Роман Пилипчук провів більшу частину ігрової кар'єри в Ізраїлі, але його останнім футбольним клубом був донецький "Металург". Як тренер він працював у московському "Спартаку" і ряді інших російських команд. Також 56-річний Пилипчук працював в Україні, Молдові, Білорусі та Словенії.

У березні 2024 року Пилипчук пішов із молдавського "Шерифа" за сімейними обставинами. Проте досвідчений тренер недовго залишався без роботи.

Роман Пилипчук у чемпіонаті Росії. Фото: російські ЗМІ

Новий клуб Пилипчука

Нещодавно ФК "Челябінськ" розірвав контракт із тренером Віталієм Пановим. Після коротких переговорів новим наставником команди став Роман Пилипчук.

"Челябінськ" посідає шосте місце у турнірній таблиці групи "Золото" дивізіону "А" Леон Другої ліги сезону-2023/2024. Команда набрала вісім очок за шість матчів.

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