Український тренер очолив російський футбольний клуб
Роман Пилипчук повернувся до російського футболу. Український тренер очолив регіональний місцевий футбольний клуб "Челябінськ".
Пилипчук підписав контракт на півтора року із можливістю продовження, повідомляють російські ЗМІ.
Роман Пилипчук провів більшу частину ігрової кар'єри в Ізраїлі, але його останнім футбольним клубом був донецький "Металург". Як тренер він працював у московському "Спартаку" і ряді інших російських команд. Також 56-річний Пилипчук працював в Україні, Молдові, Білорусі та Словенії.
У березні 2024 року Пилипчук пішов із молдавського "Шерифа" за сімейними обставинами. Проте досвідчений тренер недовго залишався без роботи.
Новий клуб Пилипчука
Нещодавно ФК "Челябінськ" розірвав контракт із тренером Віталієм Пановим. Після коротких переговорів новим наставником команди став Роман Пилипчук.
"Челябінськ" посідає шосте місце у турнірній таблиці групи "Золото" дивізіону "А" Леон Другої ліги сезону-2023/2024. Команда набрала вісім очок за шість матчів.
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