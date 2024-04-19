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Клопп назвав причину вильоту Ліверпуля з Ліги Європи

19 квітня 2024 07:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Клопп назвав причину вильоту Ліверпуля з Ліги Європи
Юрген Клопп дякує вболівальникам. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Англійський "Ліверпуль" здобув перемогу в Італії над "Аталантою" у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги Європи. Однак цього не вистачило для виходу до наступного раунду турніру.

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп похвалив свою команду після матчу, повідомляє ВВС.

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Тиждень тому "Ліверпуль" несподівано програв удома "Аталанті" з рахунком 0:3. У зустрічі-відповіді англійська команда зуміла перемогти з рахунком 1:0, проте далі пройшли італійці.

Що Клопп сказав про матч

Тренер "Ліверпуля" задоволений самовіддачею своїх підопічних, які не здалися після фіаско на "Енфілді" та спробували виправити ситуацію в Італії. Він підтвердив, що команда налаштовувалася на те, щоб подолати цей бар'єр і продемонструвала граничну самовіддачу у зустрічі з "Аталантою".

Ліверпуль
Гравці Ліверпуля після матчу. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Юрген Клопп назвав матч "складним" і визнав, що в деяких епізодах його підопічні надто поспішали, внаслідок чого припускалися помилок. Проте "Ліверпуль" атакував до фінального свистка.

"Аталанта" добре зіграла в цьому протистоянні й заслужила вихід на наступну стадію Ліги Європи. Ми мріяли про фінал у Дубліні. Але тепер у "Ліверпуля" залишився лише один турнір. На ньому ми й зосередимося", — заявив Клопп.

У наступному матчі "Ліверпуль" зіграє в АПЛ із "Фулхемом" на виїзді. Після 32 турів "червоні" йдуть на третьому місці в турнірній таблиці. Вони відстають від "Манчестер Сіті" на два бали.

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спорт
футбол
Ліга Європи
Ліверпуль
Юрген Клопп

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