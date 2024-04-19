Клопп назвав причину вильоту Ліверпуля з Ліги Європи
Англійський "Ліверпуль" здобув перемогу в Італії над "Аталантою" у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги Європи. Однак цього не вистачило для виходу до наступного раунду турніру.
Головний тренер "червоних" Юрген Клопп похвалив свою команду після матчу, повідомляє ВВС.
Тиждень тому "Ліверпуль" несподівано програв удома "Аталанті" з рахунком 0:3. У зустрічі-відповіді англійська команда зуміла перемогти з рахунком 1:0, проте далі пройшли італійці.
Що Клопп сказав про матч
Тренер "Ліверпуля" задоволений самовіддачею своїх підопічних, які не здалися після фіаско на "Енфілді" та спробували виправити ситуацію в Італії. Він підтвердив, що команда налаштовувалася на те, щоб подолати цей бар'єр і продемонструвала граничну самовіддачу у зустрічі з "Аталантою".
Юрген Клопп назвав матч "складним" і визнав, що в деяких епізодах його підопічні надто поспішали, внаслідок чого припускалися помилок. Проте "Ліверпуль" атакував до фінального свистка.
"Аталанта" добре зіграла в цьому протистоянні й заслужила вихід на наступну стадію Ліги Європи. Ми мріяли про фінал у Дубліні. Але тепер у "Ліверпуля" залишився лише один турнір. На ньому ми й зосередимося", — заявив Клопп.
У наступному матчі "Ліверпуль" зіграє в АПЛ із "Фулхемом" на виїзді. Після 32 турів "червоні" йдуть на третьому місці в турнірній таблиці. Вони відстають від "Манчестер Сіті" на два бали.
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