Клопп назвав причину вильоту Ліверпуля з Ліги Європи

Юрген Клопп дякує вболівальникам. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Англійський "Ліверпуль" здобув перемогу в Італії над "Аталантою" у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги Європи. Однак цього не вистачило для виходу до наступного раунду турніру.

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп похвалив свою команду після матчу, повідомляє ВВС.

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Тиждень тому "Ліверпуль" несподівано програв удома "Аталанті" з рахунком 0:3. У зустрічі-відповіді англійська команда зуміла перемогти з рахунком 1:0, проте далі пройшли італійці.

Що Клопп сказав про матч

Тренер "Ліверпуля" задоволений самовіддачею своїх підопічних, які не здалися після фіаско на "Енфілді" та спробували виправити ситуацію в Італії. Він підтвердив, що команда налаштовувалася на те, щоб подолати цей бар'єр і продемонструвала граничну самовіддачу у зустрічі з "Аталантою".

Гравці Ліверпуля після матчу. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Юрген Клопп назвав матч "складним" і визнав, що в деяких епізодах його підопічні надто поспішали, внаслідок чого припускалися помилок. Проте "Ліверпуль" атакував до фінального свистка.

"Аталанта" добре зіграла в цьому протистоянні й заслужила вихід на наступну стадію Ліги Європи. Ми мріяли про фінал у Дубліні. Але тепер у "Ліверпуля" залишився лише один турнір. На ньому ми й зосередимося", — заявив Клопп.

У наступному матчі "Ліверпуль" зіграє в АПЛ із "Фулхемом" на виїзді. Після 32 турів "червоні" йдуть на третьому місці в турнірній таблиці. Вони відстають від "Манчестер Сіті" на два бали.

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