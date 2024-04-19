Клопп назвал причину вылета Ливерпуля из Лиги Европы

Юрген Клопп благодарит болельщиков. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Английский "Ливерпуль" одержал победу в Италии над "Аталантой" в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы. Однако этого не хватило для выхода в следующий раунд турнира.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп похвалил свою команду после матча, сообщает BBC.

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Неделю назад "Ливерпуль" неожиданно проиграл дома "Аталанте" со счетом 0:3. В ответной встрече английская команда сумела победить со счетом 1:0, однако дальше прошли итальянцы.

Что Клопп сказал о матче

Тренер "Ливерпуля" доволен самоотдачей своих подопечных, которые не сдались после фиаско на "Энфилде" и попытались исправить ситуацию в Италии. Он подтвердил, что команда настраивалась на то, чтобы преодолеть этот барьер и продемонстрировала предельную самоотдачу в ответной встрече с "Аталантой".

Игроки "Ливерпуля" после матча. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Юрген Клопп назвал матч "сложным" и признал, что в некоторых эпизодах его подопечные слишком спешили, в результате чего допускали ошибки. Однако "Ливерпуль" атаковал до финального свистка.

"Аталанта" хорошо сыграла в этом противостоянии и заслужила выход в следующую стадию Лиги Европы. Мы мечтали о финале в Дублине. Но теперь у "Ливерпуля" остался только один турнир. На нем мы и сосредоточимся", — заявил Клопп.

В следующем матче "Ливерпуль" сыграет в АПЛ с "Фулхэмом" на выезде. После 32-х туров "красные" идут на третьем месте в турнирной таблице. Они отстают от "Манчестер Сити" на два балла.

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