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Клопп назвал причину вылета Ливерпуля из Лиги Европы

19 апреля 2024 07:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Клопп назвал причину вылета Ливерпуля из Лиги Европы
Юрген Клопп благодарит болельщиков. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Английский "Ливерпуль" одержал победу в Италии над "Аталантой" в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы. Однако этого не хватило для выхода в следующий раунд турнира. 

Главный тренер "красных" Юрген Клопп похвалил свою команду после матча, сообщает BBC

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Неделю назад "Ливерпуль" неожиданно проиграл дома "Аталанте" со счетом 0:3. В ответной встрече английская команда сумела победить со счетом 1:0, однако дальше прошли итальянцы. 

Что Клопп сказал о матче 

Тренер "Ливерпуля" доволен самоотдачей своих подопечных, которые не сдались после фиаско на "Энфилде" и попытались исправить ситуацию в Италии. Он подтвердил, что команда настраивалась на то, чтобы преодолеть этот барьер и продемонстрировала предельную самоотдачу в ответной встрече с "Аталантой". 

Ливерпуль
Игроки "Ливерпуля" после матча. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Юрген Клопп назвал матч "сложным" и признал, что в некоторых эпизодах его подопечные слишком спешили, в результате чего допускали ошибки. Однако "Ливерпуль" атаковал до финального свистка. 

"Аталанта" хорошо сыграла в этом противостоянии и заслужила выход в следующую стадию Лиги Европы. Мы мечтали о финале в Дублине. Но теперь у "Ливерпуля" остался только один турнир. На нем мы и сосредоточимся", — заявил Клопп. 

В следующем матче "Ливерпуль" сыграет в АПЛ с "Фулхэмом" на выезде. После 32-х туров "красные" идут на третьем месте в турнирной таблице. Они отстают от "Манчестер Сити" на два балла. 

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спорт
футбол
Лига Европы
Ливерпуль
Юрген Клопп

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