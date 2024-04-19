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Украинский тренер возглавил российский футбольный клуб

19 апреля 2024 10:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Украинский тренер возглавил российский футбольный клуб
Роман Пилипчук во время матча. Фото: российские СМИ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Роман Пилипчук вернулся в российский футбол. Украинский тренер возглавил региональный местный футбольный клуб "Челябинск". 

Пилипчук подписал контракт на полтора года с возможностью продления, сообщают российские СМИ. 

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Роман Пилипчук провел большую часть игровой карьеры в Израиля, но его последним футбольным клубом был донецкий "Металлург". В качестве тренера он работал в московском "Спартаке" и ряде других российских команд. Также 56-летний Пилипчук работал в Украине, Молдове, Беларуси и Словении. 

В марте 2024 года Пилипчук ушел из молдавского "Шерифа" по семейным обстоятельствам. Однако опытный тренер недолго оставался без работы. 

Роман Пилипчук
Роман Пилипчук в чемпионате России. Фото: российские СМИ

Новый клуб Пилипчука 

Недавно ФК "Челябинск" расторг контракт с тренером Виталием Пановым. После коротких переговоров новым наставником команды стал Роман Пилипчук. 

"Челябинск" занимает шестое место в турнирной таблице группы "Золото" дивизиона "А" Леон Второй лиги сезона-2023/2024. Команда набрала восемь очков за шесть матчей. 

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спорт
футбол
тренер
Россия
Роман Пилипчук

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