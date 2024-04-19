Украинский тренер возглавил российский футбольный клуб

Роман Пилипчук во время матча. Фото: российские СМИ

Роман Пилипчук вернулся в российский футбол. Украинский тренер возглавил региональный местный футбольный клуб "Челябинск".

Пилипчук подписал контракт на полтора года с возможностью продления, сообщают российские СМИ.

Читайте также:

Роман Пилипчук провел большую часть игровой карьеры в Израиля, но его последним футбольным клубом был донецкий "Металлург". В качестве тренера он работал в московском "Спартаке" и ряде других российских команд. Также 56-летний Пилипчук работал в Украине, Молдове, Беларуси и Словении.

В марте 2024 года Пилипчук ушел из молдавского "Шерифа" по семейным обстоятельствам. Однако опытный тренер недолго оставался без работы.

Роман Пилипчук в чемпионате России. Фото: российские СМИ

Новый клуб Пилипчука

Недавно ФК "Челябинск" расторг контракт с тренером Виталием Пановым. После коротких переговоров новым наставником команды стал Роман Пилипчук.

"Челябинск" занимает шестое место в турнирной таблице группы "Золото" дивизиона "А" Леон Второй лиги сезона-2023/2024. Команда набрала восемь очков за шесть матчей.

Напомним, Шапаренко и Бражко готовятся уйти из "Динамо" — что известно.

Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал.

Довбик уйдет из "Жироны" в конце сезона — появился новый претендент на украинца.

Майк Тайсон вошел в команду Усика перед боем с Фьюри.

Милевский рассказал, почему решил возобновить карьеру футболиста.