Український боксер поступився Ф'юрі, але є нюанс
Український боксер поступився Ф’юрі одноголосним рішенням суддів. Тільки справа в тому, що українець — це не Олександр Усик, а Костянтин Довбищенко. Ф’юрі теж не "циганський король" Тайсон, а його двоюрідний брат Г’юї Ф'юрі.
Для українця це була 16 поразка, передає Новини.LIVE.
Український представник суперважкої вагової категорії Довбищенко зустрічався з колишнім претендентом на титул у дивізіон. Поєдинок відбувся в рамках вечора боксу на арені Magna Centre у Ротергемі, Велика Британія.
He’s well and truly back with a bang💥#GBMSports | 20.04.24 | Magna Centre | @talkSPORT pic.twitter.com/93FO2ot5MH— GBM Sports (@gbm_sports) April 21, 2024
Упродовж бою Довбищенко намагався чинити тиск на опонента, працюючи по корпусу, але його дії здебільшого читалися. Британець при цьому легко уникав атак і сам успішно пробивав.
27 перемога для брата Ф'юрі
У підсумку двоюрідний брат володаря пояса WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, здобув перемогу одноголосним рішенням суддів з рахунком 59:56, 59:56, 59:56. Для Г’юї це 27 перемога при 3-х поразках.
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