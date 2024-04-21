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Український боксер поступився Ф'юрі, але є нюанс

21 квітня 2024 10:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Український боксер поступився Ф'юрі, але є нюанс
Довбищенко та Г'юї Ф'юрі. Фото: twitter/gbm_sports
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Український боксер поступився Ф’юрі одноголосним рішенням суддів. Тільки справа в тому, що українець — це не Олександр Усик, а Костянтин Довбищенко. Ф’юрі теж не "циганський король" Тайсон, а його двоюрідний брат Г’юї Ф'юрі.

Для українця це була 16 поразка, передає Новини.LIVE.

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Український представник суперважкої вагової категорії Довбищенко зустрічався з колишнім претендентом на титул у дивізіон. Поєдинок відбувся в рамках вечора боксу на арені Magna Centre у Ротергемі, Велика Британія.

Упродовж бою Довбищенко намагався чинити тиск на опонента, працюючи по корпусу, але його дії здебільшого читалися. Британець при цьому легко уникав атак і сам успішно пробивав.

27 перемога для брата Ф'юрі

У підсумку двоюрідний брат володаря пояса WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, здобув перемогу одноголосним рішенням суддів з рахунком 59:56, 59:56, 59:56. Для Г’юї це 27 перемога при 3-х поразках.

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Олександр Усик
бокс
Тайсон Ф'юрі
Бій Усик — Ф'юрі
Х'юї Ф'юрі
Костянтин Довбищенко

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