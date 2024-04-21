Хави после Барселоны возглавит легендарный топ-клуб в Италии

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес. Фото: Reuters/Albert Gea

Главный тренер испанской "Барселоны" Хави Эрнандес готовится к ходу из клуба уже в июне. Сейчас договориться со специалистом пытаются другие команды.

По информации портала Sky Sport Italia, испанец может перебраться в Серию А.

Читайте также:

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Хави нашел топовый клуб

По информации источника, итальянский "Милан" по окончании сезона уволит Стефано Пиоли. Поэтому сейчас клуб рассматривает кандидатов на его замену.

Одним из основных кандидатов стал Хави, которого продвигает советник владельца "Милана" Златан Ибрагимович. Ранее швед играл с Эрнандесом в "Барселоне".

Также на должность главного тренера "Милана" рассматривается наставник "Спортинга" Рубен Аморим, "Астон Виллы" Унаи Эмери и "Порту" Сержиу Консейсау.

Отметим, что Аморим является главным кандидатом на должность нового наставника "Ливерпуля", который покинет Юрген Клопп.

В текущем сезоне "Барселона" Хави идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда на восемь очков отстает от мадридского "Реала".

Напомним, Шапаренко и Бражко готовятся уйти из "Динамо" — что известно.

Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал.

Украинский тренер возглавил российский футбольный клуб.

Майк Тайсон вошел в команду Усика перед боем с Фьюри.

Милевский рассказал, почему решил возобновить карьеру футболиста.