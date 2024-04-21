Хаві після Барселони очолить легендарний топ-клуб в Італії

Головний тренер "Барселони" Хаві Ернандес. Фото: Reuters/Albert Gea

Головний тренер іспанської "Барселони" Хаві Ернандес готується піти з клубу вже у червні. Наразі домовитися зі спеціалістом намагаються інші команди.

За інформацією порталу Sky Sport Italia, іспанець може перебратися до Серії А.

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Головний тренер "Мілана" Стефано Піолі. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Хаві знайшов топовий клуб

За інформацією джерела, італійський "Мілан" після закінчення сезону звільнить Стефано Піолі. Тому зараз клуб розглядає кандидатів на його заміну.

Одним із основних кандидатів став Хаві, якого просуває радник власника "Мілана" Златан Ібрагімович. Раніше швед грав із Ернандесом у "Барселоні".

Також на посаду головного тренера "Мілана" розглядаються наставник "Спортінга" Рубен Аморім, "Астон Вілли" Унаї Емері та "Порту" Сержіу Консейсау.

Зазначимо, що Аморім є головним кандидатом на посаду нового наставника "Ліверпуля", який залишить Юрґен Клопп.

Цього сезону "Барселона" Хаві йде на другому місці в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Команда на вісім очок відстає від мадридського "Реалу".

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