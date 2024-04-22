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Андрій Шевченко звернувся до гравців Мілана — що сказав

22 квітня 2024 11:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Андрій Шевченко звернувся до гравців Мілана — що сказав
Андрій Шевченко на конгресі УАФ Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко вирішив підтримати гравців "Мілану" напередодні важливого матчу чемпіонату Італії. "Россонері" протистоятимуть "Інтеру".

Шевченко на своїй офіційній сторінці в Instagram попросив "червоно-чорних" зіграти найкращий поєдинок сезону.

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У понеділок, 22 квітня, відбудеться центральний матч 33 туру італійської Серії А, в якому "Мілан" прийматиме "Інтер". Перемога у цьому поєдинку дозволить "нерадзуррі" здобути ювілейний чемпіонський титул.

Андрій Шевченко
Повідомлення Шевченка перед Міланським дербі. Фото: скриншот instagram.com/andriyshevchenko/

Що Шевченко сказав про матч

Глава УАФ попросив футболістів "Мілана" зробити все можливе для того, щоб не зганьбити клубні кольори та не розчарувати вболівальників. Також Андрій Шевченко закликав гравців "россонері" шанобливо ставитись до суперника на полі.

"Міланське дербі завжди було особливим протистоянням для мене. Всі ці емоції та спогади назавжди залишаться зі мною. Цього разу я переживатиму за "Мілан" здалеку, але з тією ж пристрастю", — написав Шевченко.

Колишній форвард збірної України зіграв за "Мілан" 322 матчі, у яких забив 175 голів. У складі "россонері" він ставав чемпіоном Італії, вигравав національний Кубок та Лігу чемпіонів.

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спорт
футбол
Андрій Шевченко
Мілан
Серія А
Інтер

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