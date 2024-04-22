Анчелотті оцінив гру Луніна у матчі Реала проти Барселони
Мадридський "Реал" вдруге поспіль обіграв "Барселону" в "Ель Класико". Наставник столичної команди Карло Анчелотті пояснив, чому його підопічні зіграли не ідеально.
Головний тренер "Реала" прокоментував гру футболістів мадридської команди, повідомляє Marca.
Карло Анчелотті нагадав про складний матч у відповідь з "Манчестер Сіті" в Лізі чемпіонів. Його команда зіграла на виїзді 120 хвилин і це вплинуло на фізичну форму футболістів. Саме з цієї причини тренер "Реала" замінив у другому таймі поєдинку з "Барселоною" Вінісіуса, хоча бразилець хотів продовжити грати.
Що Анчелотті сказав про Луніна
За словами головного тренера "Реала", його команда не сумнівалася у перемозі навіть у ті моменти, коли пропускала голи у свої ворота. Мадридці двічі зуміли відігратись, а незадовго до фінального свистка вирвали перемогу.
Анчелотті незадоволений тим, що його футболісти надто емоційно реагували на події на полі. З його слів, це могло позбавити "Реал" історичного успіху. Італійський фахівець похвалив багатьох гравців своєї команди. Про Андрія Луніна тренер заявив, що не звинувачує його у пропущених голах. Анчелотті нагадав, що у декількох епізодах українець рятував "Реал" від пропущених голів.
За підсумками 32 турів "Реал" лідирує у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Мадридці випереджають "Барселону" на 11 балів.
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