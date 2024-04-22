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Анчелотти оценил игру Лунина в матче Реала против Барселоны

22 апреля 2024 10:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Анчелотти оценил игру Лунина в матче Реала против Барселоны
Карло Анчелотти во время матча с "Барселоной". Фото: Reuters/Susana Vera
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Мадридский "Реал" второй раз подряд обыграл "Барселону" в "Эль Класико". Наставник столичной команды Карло Анчелотти объяснил, почему его подопечные сыграли не идеально. 

Главный тренер "Реала" прокомментировал игру футболистов мадридской команды, сообщает Marca

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Карло Анчелотти напомнил о сложном ответном матче с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов. Его команда сыграла на выезде 120 минут, и это повлияло на физическую форму футболистов. Именно по этой причине тренер "Реала" заменил во втором тайме поединка с "Барселоной" Винисиуса, хотя бразилец хотел продолжить играть. 

Что Анчелотти сказал про Лунина 

По словам главного тренера "Реала", его команда не сомневалась в победе даже в те моменты, когда пропускала голы в свои ворота. Мадридцы дважды сумели отыграться, а незадолго до финального свистка вырвали победу. 

Лукас Васкес
Анчелотти наблюдает за борьбой Васкеса с Канселу. Фото: Reuters/Juan Medina

Анчелотти недоволен тем, что его футболисты слишком эмоционально реагировали на события на поле. По его словам, это могло лишить "Реал" исторического успеха. Итальянский специалист похвалил многих игроков своей команды. Про Андрея Лунина тренер заявил, что не винит его в пропущенных голах. Анчелотти напомнил, что в нескольких эпизодах украинец спасал "Реал" от пропущенных голов. 

Андрей Лунин
Лунин в борьбе с Кристенсеном. Фото: Reuters/Susana Vera

По итогам 32 туров "Реал" лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридцы опережают "Барселону" на 11 баллов. 

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спорт
футбол
Реал Мадрид
Барселона
Андрей Лунин
Карло Анчелотти

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