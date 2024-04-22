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Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

22 апреля 2024 09:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер
Виктор Цыганков в "Жироне". Фото: instagram.com/viktortsygankov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник испанской "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков заинтересовал еще один известный клуб. Уже ближайшим летом хавбек сменит не только команду, но и чемпионат. 

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Виктор Цыганков перешел в "Жирону" в январе 2023 года и практически сразу же стал одним из лидеров каталонской команды. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года. Однако интерес других клубов к украинцу может привести к тому, что Виктор уже летом станет футболистом известной итальянской команды. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков с женой. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Трансфер Цыганкова в "Ювентус" 

Руководство туринского клуба собирается пригласить нового главного тренера. Вместо Массимилиано Аллегри "Ювентус" может возглавить Тьягу Мотта. Бразильский наставник пристально следит за чемпионатом Испании. Мотте нравится, как Цыганков играет за "Жирону". 

Согласно информации журналистов, будущий наставник "Ювентуса" уже попросил туринский клуб подписать несколько футболиста. Среди них оказался и Цыганков. 

Ориентировочная трансферная стоимость украинца составляет 28 млн евро, но "Жирона" хочет заработать на полузащитнике минимум 35 млн евро. В этом сезоне Цыганков сыграл за "Жирону" 24 матча, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи. 

Напомним, Хави назвал виновных в поражении "Барселоны" от "Реала". 

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