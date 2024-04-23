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Зинченко уйдет из Арсенала — какой клуб выберет украинец

23 апреля 2024 09:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зинченко уйдет из Арсенала — какой клуб выберет украинец
Александр Зинченко на тренировке. Фото: instagram.com/zinchenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко готовится сменить команду. Английский клуб может продать футболиста сборной Украины

Тренерский штаб "канониров" не устраивает игра Зинченко в этом сезоне, сообщает Daily Mail

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"Арсенал" готовится к активной летней трансферной кампании. Микель Артета хочет усилить состав команды перед следующим сезоном. Часть средств на покупки новых игроков "канониры" получат от продаж футболистов, на которых тренерский штаб уже не рассчитывает. Одним из них является украинский защитник. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко после матча сборной Украины. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Куда может перейти Зинченко 

Контракт защитника с "Арсеналом" действует до лета 2026 года, однако Александр может сменить команду уже ближайшим летом. В английском клубе недовольны игрой 27-летнего футболиста. Ошибки Зинченко в обороне привели к тому, что "Арсенал" потерял важные очки в нескольких матчах. 

"Канониры" могут выгодно продать украинца, которым продолжают интересоваться многие клубы. Сам Зинченко не хочет играть за другую английскую команду, но у него есть варианты и за границей. На опытного футболиста претендует мюнхенская "Бавария", которая видит в Александре кандидата на усиление позиции левого защитника. Мюнхенцы готовы заплатить за игрока около 35 млн евро. 

После 33 матчей в Премьер-лиге "Арсенал" лидирует в турнирной таблице. "Манчестер Сити" отстает от "канониров" на одно очко, но у команды Хосепа Гвардиолы есть поединок в запасе. 

Напомним, Цыганков начнет следующий сезон не в "Жироне" — летом будет трансфер. 

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