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Шовковский рассказал, почему не выпускает на поле одного из лидеров Динамо

22 апреля 2024 13:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шовковский рассказал, почему не выпускает на поле одного из лидеров Динамо
Александр Шовковский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Киевское "Динамо" одержало уверенную победу над "Полесьем" и продолжило преследовать донецкий "Шахтер" в турнирной таблице. Однако в этом матче снова не сумел сыграть один из ключевых футболистов столичной команды. 

Александр Шовковский в интервью официальному сайту "Динамо" объяснил причины отсутствия на поле молодой звезды. 

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В матче 25 тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" разгромило "Полесье". После матча тренер киевской команды Александр Шовковский похвалил своих подопечных и заявил, что его команда настраивается на каждый поединок УПЛ как на финал. 

Александр Шовковский добавил, что футболисты полностью выполнили задание тренерского штаба на матч. Он поблагодарил команду за мотивацию, дисциплину и отношение к задаче на игру. 

Владимир Бражко
Владимир Бражко празднует гол. Фото: instagram.com/vova.brazhko/

Что Шовковский сказал о Бражко 

Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко пропустил второй матч чемпионата Украины подряд. Главный тренер команды напомнил, что молодой футболист до сих пор нездоров. Он был не в состоянии выйти на поле. 

Шовковский заявил, что состояние здоровья Бражко уже улучшилось. Во вторник Владимир сможет провести тренировку. Однако пока непонятно, будет ли он работать в общей группе футболистов. 

Напомним, Цыганков начнет следующий сезон не в "Жироне" — летом будет трансфер. 

Анчелотти оценил игру Лунина в матче "Реала" против "Барселоны". 

Хави назвал виновных в поражении "Барселоны" от "Реала". 

Андрей Шевченко обратился к игрокам "Милана" — что сказал. 

Лунин может перейти из "Реала" в один из самых богатых клубов мира.

спорт
футбол
Динамо
Александр Шовковский
Владимир Бражко

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