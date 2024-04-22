Шовковский рассказал, почему не выпускает на поле одного из лидеров Динамо

Александр Шовковский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" одержало уверенную победу над "Полесьем" и продолжило преследовать донецкий "Шахтер" в турнирной таблице. Однако в этом матче снова не сумел сыграть один из ключевых футболистов столичной команды.

Александр Шовковский в интервью официальному сайту "Динамо" объяснил причины отсутствия на поле молодой звезды.

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В матче 25 тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" разгромило "Полесье". После матча тренер киевской команды Александр Шовковский похвалил своих подопечных и заявил, что его команда настраивается на каждый поединок УПЛ как на финал.

Александр Шовковский добавил, что футболисты полностью выполнили задание тренерского штаба на матч. Он поблагодарил команду за мотивацию, дисциплину и отношение к задаче на игру.

Владимир Бражко празднует гол. Фото: instagram.com/vova.brazhko/

Что Шовковский сказал о Бражко

Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко пропустил второй матч чемпионата Украины подряд. Главный тренер команды напомнил, что молодой футболист до сих пор нездоров. Он был не в состоянии выйти на поле.

Шовковский заявил, что состояние здоровья Бражко уже улучшилось. Во вторник Владимир сможет провести тренировку. Однако пока непонятно, будет ли он работать в общей группе футболистов.

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