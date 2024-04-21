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Буяльский признался, почему именно было важно победить Полесье

21 апреля 2024 23:25
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Буяльский признался, почему именно было важно победить Полесье
Виталий Буяльский. Фото: Кристина Пастухова
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Капитан "Динамо" Виталий Буяльский после победы над "Полисьем" со счетом 3:0 поделился своими впечатлениями. Он назвал одну из главных причин, почему было важно завоевать три очка в этом матче.

Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE.

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"Сегодня у нас была двойная мотивация, чтобы взять реванш после первого матча. Но и у "Полесья" без Шабанова защита стала гораздо слабее", — говорит Виталий.

Буяльский
Виталий Буяльский. Фото: Кристина Пастухова

Много говорящий соперник

Также капитан киевлян подчеркнул одну не очень красивую черту, по его мнению, у соперников.

"Всегда хорошее настроение, когда побеждаешь, особенно такого соперника, который больше говорит, чем играет, это вдвое приятнее", — сказал Буяльский после матча.

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Динамо
УПЛ
Виталий Буяльский
Полесье

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