Буяльский признался, почему именно было важно победить Полесье

Виталий Буяльский. Фото: Кристина Пастухова

Капитан "Динамо" Виталий Буяльский после победы над "Полисьем" со счетом 3:0 поделился своими впечатлениями. Он назвал одну из главных причин, почему было важно завоевать три очка в этом матче.

Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE.

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"Сегодня у нас была двойная мотивация, чтобы взять реванш после первого матча. Но и у "Полесья" без Шабанова защита стала гораздо слабее", — говорит Виталий.

Виталий Буяльский. Фото: Кристина Пастухова

Много говорящий соперник

Также капитан киевлян подчеркнул одну не очень красивую черту, по его мнению, у соперников.

"Всегда хорошее настроение, когда побеждаешь, особенно такого соперника, который больше говорит, чем играет, это вдвое приятнее", — сказал Буяльский после матча.

⏱ 90+2' – Матч завершен! «Динамо» одерживает убедительную победу и важны три очка в матче с «Полисьем» 💪



⚪️ Динамо 3️⃣:0️⃣ Полесья ⚫️ pic.twitter.com/Cba3meS6NL — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 21 апреля 2024

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