Буяльський зізнався, чому саме було важливо перемогти Полісся
Капітан "Динамо" Віталій Буяльський після перемоги над "Поліссям" з рахунком 3:0 поділився своїми враженнями. Він назвав одну з головних причин, чому було важливо здобути три очки в цьому матчі.
Про це він розповів в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE.
"Сьогодні в нас була подвійні мотивація, щоб взяти реванш після першого матчу. Але і в "Полісся" без Шабанова захист став набагато слабкіше", — каже Віталій.
Суперник, який багато розмовляє
Також капітан киян підкреслив одну не дуже красиву рису на його думку у суперників.
"Завжди хороший настрій, коли перемагаєш, особливо такого суперника, який більше говоре, ніж грає, то це вдвічі приємніше", — сказав Буяльський після матчу.
⏱ 90+2' – Матч завершено! «Динамо» здобуває переконливу перемогу і важливі три очки в матчі з «Поліссям» 💪— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) April 21, 2024
⚪️ Динамо 3️⃣:0️⃣ Полісся ⚫️ pic.twitter.com/Cba3meS6NL
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