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Буяльський зізнався, чому саме було важливо перемогти Полісся

21 квітня 2024 23:25
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Буяльський зізнався, чому саме було важливо перемогти Полісся
Віталій Буяльський. Фото: Динамо
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Капітан "Динамо" Віталій Буяльський після перемоги над "Поліссям" з рахунком 3:0 поділився своїми враженнями. Він назвав одну з головних причин, чому було важливо здобути три очки в цьому матчі.

Про це він розповів в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE. 

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"Сьогодні в нас була подвійні мотивація, щоб взяти реванш після першого матчу. Але і в "Полісся" без Шабанова захист став набагато слабкіше", — каже Віталій.

Буяльский
Віталій Буяльський. Фото: Крістіна Пастухова

Суперник, який багато розмовляє

Також капітан киян підкреслив одну не дуже красиву рису на його думку у суперників.

"Завжди хороший настрій, коли перемагаєш, особливо такого суперника, який більше говоре, ніж грає, то це вдвічі приємніше", — сказав Буяльський після матчу.

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Динамо
УПЛ
Віталій Буяльський
Полісся

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