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Динамо на очах Луческу та Реброва розгромило Полісся

21 квітня 2024 19:58
оновлено: 20:15
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Агабекян Карен
редактор
Динамо на очах Луческу та Реброва розгромило Полісся
Микола Шапаренко після забитого м'яча. Фото: "Динамо" Київ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У рамках 25-турів Української прем'єр-ліги київське "Динамо" приймало житомирське "Полісся". Цікаво, що у першому колі сезону біло-сині програли супернику (2:3), будучи у більшості.

Цього разу "Динамо" змогло оформити перемогу із рахунком 2:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Цікаво, що на матчі були присутні колишні головні тренери "Динамо" Сергій Ребров та Мірча Луческу.

"Динамо" — "Полісся"

Кияни пам'ятали про матч у Житомирі та дуже сильно хотіли взяти реванш. Тож з перших хвилин матчу рвалися в атаку. Не заважав навіть дощ, який уповільнював гру.

Киянам вдалося забити на 33-й хвилині. Ярмоленко філігранною передачею вивів Ваната на ворота суперника з правого краю штрафного майданчика. Владислав у цій ситуації не підвів й пробив Кудрика.

На початку другого тайму "Динамо" подвоїло свою перевагу. Вівчаренко зіграв у штрафний майданчик, де Шапаренко закрутив м'яч у праву дальню дев'ятку.

На 63-й хвилині блякле "Полісся" залишилося у меншості. Смоляков втратив м'яч, чим підставив Кравця на лівому фланзі захисту і той сфолив на Буяльському. Футболіст отримав другу жовту картку та залишив поле.

На 77-й хвилині матчу "Динамо" забило третій м'яч, чим зробив рахунок розгромним. Буяльський відібрав м'яч у Таллеса, потім обігрався з Ванатом і забив у порожні ворота.

Наприкінці матчу "Полісся" рідко виходило в атаку та концентрувалося на захисних діях.

"Динамо" — "Полісся" — 3:0

Голи: Ванат, 33, Шапаренко, 51, Буяльський, 77

"Динамо": Бущан — Тимчик (Караваєв, 84), Попов, Михавко, Вівчаренко — Андрієвський — Ярмоленко (Діалло, 79), Шапаренко (Шепелєв, 85), Буяльський, Кабаєв — Ванат (Супряга, 78).

"Полісся": Кудрик — Тейлор (Смоляков, 56), Чоботенко, Кравець, Михайліченко — Крушинський, Кушніренко — Козак (Таллес, 46), Мустафаєв (Фортюне, 46), Назаренко — Луїфер.

Попередження: Буяльський — Кравець, Кушніренко, Фортюне

На 63-й хвилині був вилучений Василь Кравець ("Полісся") за друге попередження.

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футбол
Динамо
УПЛ
Полісся

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