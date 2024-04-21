Динамо на глазах Луческу и Реброва разгромило Полесье

Николай Шапаренко после забитого мяча. Фото: "Динамо" Киев

В рамках 25-турам Украинской премьер-лиги киевское "Динамо" принимало житомирское "Полесье". Интересно, что в первом круге сезона бело-синие проиграли сопернику (2:3), будучи в большинстве.

На этот раз "Динамо" смогло оформить победу со счетом 2:0, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Примечательно, что на матче присутствовали бывшие главные тренеры "Динамо" Сергей Ребров и Мирча Луческу.

"Динамо" — "Полесье"

Киевляне помнили о матче в Житомире и очень сильно хотели взять реванш. Поэтому с первых минут матча рвались в атаку. Не мешал даже дождь, который замедлял игру.

Киевлянам удалось забить на 33-й минуте. Ярмоленко филигранной передачей вывел Ваната на ворота соперника по правому краю штрафной. Владислав в этой ситуации не подвел и пробил Кудрика.

В начале второго тайма "Динамо" удвоило свое преимущество. Вивчаренко сыграл в штрафную, где Шапаренко закрутил мяч в правую дальнюю девятку.

На 63-й минуте блеклое "Полесье" осталось в меньшинстве. Смоляков потерял мяч, чем подставил Кравца на левом фланге защиты, и тот сфолил на Буяльском. Футболист получил вторую желтую карточку и покинул поле.

На 77-й минуте матча "Динамо" забило третий мяч, чем сделали счет разгромным. Буяльский отобрал мяч у Таллеса, затем обыгрался с Ванатом и забил в пустые ворота.

В концовке матча "Полесье" редко выходило в атаку и концентрировалось на защитных действиях.

"Динамо" — "Полесье" — 3:0

Голы: Ванат, 33, Шапаренко, 51, Буяльский, 77

"Динамо": Бущан — Тимчик (Караваев, 84), Попов, Михавко, Вивчаренко — Андриевский — Ярмоленко (Диалло, 79), Шапаренко (Шепелев, 85), Буяльский, Кабаев — Ванат (Супряга, 78).

"Полесье": Кудрик — Тейлор (Смоляков, 56), Чоботенко, Кравец, Михайличенко — Крушинский, Кушниренко — Казак (Таллес, 46), Мустафаев (Фортюне, 46), Назаренко — Луифер.

Предупреждение: Буяльский — Чоботенко, Кушниренко, Фортюне



На 63-й минуте был удален Василий Кравец ("Полесье") за второе предупреждение.

Напомним, Шапаренко и Бражко готовятся уйти из "Динамо" — что известно.

Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал.

Украинский тренер возглавил российский футбольный клуб.

Майк Тайсон вошел в команду Усика перед боем с Фьюри.

Милевский рассказал, почему решил возобновить карьеру футболиста.