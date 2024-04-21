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Луческу приедет на матч Динамо

21 апреля 2024 15:04
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Агабекян Карен
редактор
Луческу приедет на матч Динамо
Бывший главный тренер "Динамо" Мирча Луческу. Фото: "Динамо" Киев
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Киевское "Динамо" 21 апреля в рамках 25 тура Украинской премьер-лиги сыграет против житомирского "Полесья". Матч посетит бывши главный тренер столичной команды Мирчу Луческу.

О, этом сообщила страница "Динамо" Киев Inside в Телеграме.

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Отметим, что команды играли в 10-м туре чемпионата Украины. Тогда "Полесье" победило со счетом 3:2, будучи в меньшинстве. "Динамо" в той игре руководил Луческу.

Динамо Киев
Подготовка "Динамо" к матчу с "Полесьем". Фото: "Динамо"

Луческу посетит матч "Динамо"

По информации источника, Луческу посетит Киев и матч "Динамо" с дружеским визитом.

"На сегодняшнем матче "Динамо" — "Полесье" ожидается дружеский визит предыдущего наставника киевлян Мирчи Луческу", — говорится в сообщении.

Луческу покинул должность главного тренера "Динамо" в ноябре 2023 года после поражения от донецкого "Шахтера". После того увольнения румынского специалиста киевляне не знают горечи поражения. Команда выиграла 11 матчей и еще два сыграла вничью.

В турнирной таблице "Динамо" идет на втором месте с отставанием в четыре очка от "Шахтера".

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Динамо
Мирча Луческу
УПЛ
Полесье

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