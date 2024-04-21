Луческу приедет на матч Динамо
Киевское "Динамо" 21 апреля в рамках 25 тура Украинской премьер-лиги сыграет против житомирского "Полесья". Матч посетит бывши главный тренер столичной команды Мирчу Луческу.
О, этом сообщила страница "Динамо" Киев Inside в Телеграме.
Отметим, что команды играли в 10-м туре чемпионата Украины. Тогда "Полесье" победило со счетом 3:2, будучи в меньшинстве. "Динамо" в той игре руководил Луческу.
Луческу посетит матч "Динамо"
По информации источника, Луческу посетит Киев и матч "Динамо" с дружеским визитом.
"На сегодняшнем матче "Динамо" — "Полесье" ожидается дружеский визит предыдущего наставника киевлян Мирчи Луческу", — говорится в сообщении.
Луческу покинул должность главного тренера "Динамо" в ноябре 2023 года после поражения от донецкого "Шахтера". После того увольнения румынского специалиста киевляне не знают горечи поражения. Команда выиграла 11 матчей и еще два сыграла вничью.
В турнирной таблице "Динамо" идет на втором месте с отставанием в четыре очка от "Шахтера".
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