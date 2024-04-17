Динамо обыграло Минай в скандальном перенесенном матче

Матч "Минай" — "Динамо". Фото: "Динамо"

В Киеве на стадионе "Динамо" местный клуб доиграл свой "выездной" матч против "Миная". Первый матч начался на Закарпатье в декабре 2023 года.

"Динамо" праздновало победу со счетом 3:1, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Матч "Минай" — "Динамо" стартовал в декабре 2023 года и был прерван на второй минуте из-за воздушной тревоги. Когда она завершилась, то игру не смогли доиграть из-за отсутствия на стадионе в Минае искусственного освещения.

"Минай" — "Динамо"

"Динамо" удалось забить быстрый гол. Символично сделал это вернувшийся в стартовый состав Буяльский. На 5-й минуте Дубинчак с левого фланга сыграл на Виталия, тот отыграл на Ваната, который вернул ему мяч. 31-летний ветеран пробил низом в левый угол ворот.

Затем "Динамо" регулярного создавало отличные моменты и должно было еще четырежды забивать в первом тайме, но "Минай" отбивался, а Бандура был на высоте. На 28-й минуте матча киевляне все же забили второй мяч. Ярмоленко прострелил с правого фланга, а Немчанинов в борьбе с Ванатом срезал мяч в свои ворота.

"Минай" проснулся во втором тайме. На 48-й минуте Кораблин в касание забил в ближнюю девятку. Ужгородцы после забитого мяча воспряли духом и не выглядели мальчиками для битья как в первой половине игры.

Несмотря на проблемы во втором тайме "Динамо" все же забило третий мяч. На 86-й минуте Дубинчак с левого фланга прострелил на дальнюю штангу, где Волошин "расстрелял" ворота.

Волошина поздравили с голом. Фото: "Динамо"

"Минай" — "Динамо" — 1:3

Голы: Кораблин, 48 — Буяльский, 5, Немчанинов, 28 (авт.), Волошин, 86

"Минай": Бандура — Кисиль, Немчанинов, Скиба, Дмитрук — Кораблин (Гуничев, 87), Витенчук (Семотюк, 66), Петько, Вакула (Корнийчук, 89) — Демиденко (Устименко, 46), К. Попов (Ременяк, 46).

"Динамо": Бущан — Тимчик, Д. Попов, Дячук, Дубинчак — Андриевский — Волошин, Ярмоленко (Диалло, 61), Буяльский (Шепелев, 61), Кабаев (Шапаренко, 46) — Ванат (Пономаренко, 89).

Предупреждения: Дмитрук, Кисиль — Ярмоленко, Ванат

Напомним, Довбик уйдет из "Жироны" в конце сезона — появился новый претендент на украинца.

Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал.

Юрген Клопп получит предложение о работе, от которого не сможет отказаться.

Забарный уйдет из "Борнмута" — на украинца претендуют три клуба.

Суркис принял решение по поводу трансфера Волошина из "Динамо".

"Бавария" получит нового тренера — он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и имеет Золотой мяч.