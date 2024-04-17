Динамо обіграло Минай у скандальному перенесеному матчі
У Києві на стадіоні "Динамо" місцевий клуб дограв свій "виїзний" матч проти "Минаю". Перший матч розпочався на Закарпатті у грудні 2023 року.
"Динамо" святкувало перемогу з рахунком 3:1, повідомляє портал Новини.LIVE.
Матч "Минай" — "Динамо" стартував у грудні 2023 року і був перерваний на другій хвилині через повітряну тривогу. Коли вона завершилася, гру не змогли дограти через відсутність на стадіоні в Минаї штучного освітлення.
"Минай" — "Динамо"
"Динамо" вдалось забити швидкий гол. Символічно зробив це Буяльський, який повернувся в стартовий склад. На 5-й хвилині Дубінчак із лівого флангу зіграв на Віталія, той відіграв на Ваната, який повернув йому м'яч. 31-річний ветеран пробив низом у лівий кут воріт.
Потім "Динамо" регулярно створювало відмінні моменти і мало ще чотири рази забивати в першому таймі, але "Минай" відбивався, а Бандура був на висоті. На 28-й хвилині матчу кияни все ж таки забили другий м'яч. Ярмоленко прострілив із правого флангу, а Нємчанінов у боротьбі з Ванатом зрізав м'яч у свої ворота.
"Минай" прокинувся у другому таймі. На 48-й хвилині Кораблін у дотик забив у найближчу дев'ятку. Ужгородці після забитого м'яча підбадьорилися і не виглядали хлопчиками для биття як у першій половині гри.
Всупереч проблемам у другому таймі "Динамо" все ж таки забило третій м'яч. На 86-й хвилині Дубінчак із лівого флангу прострілив на дальню штангу, де Волошин "розстріляв" ворота.
"Мінай" — "Динамо" — 1:3
Голи: Кораблін, 48 — Буяльський, 5, Немчанінов, 28 (авт.), Волошин, 86
"Мінай": Бандура — Кисіль, Нємчанінов, Скиба, Дмитрук — Кораблін (Гуничів, 87), Вітенчук (Семотюк, 66), Петько, Вакула (Корнійчук, 89) — Демиденко (Устименко, 46), К. Попов (Ременяк, 46).
"Динамо": Бущан — Тимчик, Д. Попов, Дячук, Дубінчак — Андріївський — Волошин, Ярмоленко (Діалло, 61), Буяльський (Шепелєв, 61), Кабаєв (Шапаренко, 46) — Ванат (Пономаренко, 89).
Попередження : Дмитрук, Кисіль — Ярмоленко, Ванат
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