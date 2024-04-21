Луческу приїде на матч Динамо
Київське "Динамо" 21 квітня у рамках 25 туру Української прем'єр-ліги зіграє проти житомирського "Полісся". Матч відвідає колишній головний тренер столичної команди Мірчу Луческу.
Про це повідомила сторінка "Динамо" Київ Inside у Телеграмі.
Зазначимо, що команди грали у 10-му турі чемпіонату України. Тоді "Полісся" перемогло з рахунком 3:2, перебуваючи у меншості. "Динамо" у тій грі керував Луческу.
Луческу відвідає матч "Динамо"
За інформацією джерела, Луческу відвідає Київ та матч "Динамо" із дружнім візитом.
"На сьогоднішньому матчі "Динамо" — "Полісся" очікується дружній візит попереднього наставника киян Мірчі Луческу", — йдеться у повідомленні.
Луческу залишив посаду головного тренера "Динамо" у листопаді 2023 року після поразки від донецького "Шахтаря". Після звільнення румунського фахівця кияни не знають гіркоти поразки. Команда виграла 11 матчів та ще два зіграла внічию.
У турнірній таблиці "Динамо" йде на другому місці з відставанням у чотири очки від "Шахтаря".
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