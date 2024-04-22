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Шовковський розповів, чому не випускає на поле одного з лідерів Динамо

22 квітня 2024 13:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шовковський розповів, чому не випускає на поле одного з лідерів Динамо
Олександр Шовковський під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Київське "Динамо" здобуло впевнену перемогу над "Поліссям" і продовжило переслідувати донецький "Шахтар" у турнірній таблиці. Однак у цьому матчі знову не зумів зіграти один із ключових футболістів столичної команди.

Олександр Шовковський в інтерв'ю офіційному сайту "Динамо" пояснив причину відсутності на полі молодої зірки.

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У матчі 25 туру чемпіонату України з футболу "Динамо" розгромило "Полісся". Після матчу тренер київської команди Олександр Шовковський похвалив своїх підопічних та заявив, що його команда налаштовується на кожен поєдинок УПЛ як на фінал.

Олександр Шовковський додав, що футболісти повністю виконали завдання тренерського штабу на матч. Він подякував команді за мотивацію, дисципліну та ставлення до завдання на гру.

Володимир Бражко
Володимир Бражко святкує гол. Фото: instagram.com/vova.brazhko/

Що Шовковський сказав про Бражка

Півзахисник "Динамо" Володимир Бражко пропустив другий матч чемпіонату України поспіль. Головний тренер команди нагадав, що молодий футболіст досі нездоровий. Він не міг вийти на поле.

Шовковський заявив, що стан здоров'я Бражка вже покращується. У вівторок Володимир зможе провести тренування. Однак поки що незрозуміло, чи працюватиме він у загальній групі футболістів.

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Лунін може перейти з "Реала" до одного з найбагатших клубів світу. 

спорт
футбол
Динамо
Олександр Шовковський
Володимир Бражко

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