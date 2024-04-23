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Зінченко піде з Арсенала — який клуб обере українець

23 квітня 2024 09:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зінченко піде з Арсенала — який клуб обере українець
Олександр Зінченко на тренуванні. Фото: instagram.com/zinchenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко готується змінити команду. Англійський клуб може продати футболіста збірної України.

Тренерський штаб "канонірів" не влаштовує гра Зінченка цього сезону, повідомляє Daily Mail.

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"Арсенал" готується до активної літньої трансферної кампанії. Мікель Артета хоче посилити склад команди перед наступним сезоном. Частину коштів на покупки нових гравців "каноніри" отримають від продажу футболістів, на яких тренерський штаб не розраховує. Одним із них є український захисник.

Олександр Зінченко
Олександр Зінченко після матчу збірної України. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Куди може перейти Зінченко

Контракт захисника з "Арсеналом" діє до літа 2026 року, проте Олександр може змінити команду вже найближчим літом. В англійському клубі незадоволені грою 27-річного футболіста. Помилки Зінченка в обороні призвели до того, що "Арсенал" втратив важливі очки у декількох матчах.

"Каноніри" можуть вигідно продати українця, яким продовжують цікавитись багато клубів. Сам Зінченко не хоче грати за іншу англійську команду, але має варіанти й за кордоном. На досвідченого футболіста претендує мюнхенська "Баварія", котра бачить в Олександрі кандидата на посилення позиції лівого захисника. Мюнхенці готові заплатити за гравця близько 35 млн євро.

Після 33 матчів у Прем'єр-лізі "Арсенал" лідирує у турнірній таблиці. "Манчестер Сіті" відстає від "канонірів" на одне очко, але команда Хосепа Гвардіоли має поєдинок у запасі.

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