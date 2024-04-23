Індзагі прокоментував бійку в матчі з Міланом і Скудетто Інтера

Сімоне Індзагі під час матчу. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Головний тренер "Інтера" Сімоне Індзагі назвав перемогу у чемпіоні Італії закономірним підсумком розвитку команди. Молодий наставник згадав свою колишню команду під час святкування завоювання Скудетто.

Індзагі подякував уболівальникам і згадав, скільки трофеїв йому вдалося завоювати в "Інтері", повідомляє TuttoMercato.

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У центральному матчі 33 туру чемпіонату Італії "Інтер" обіграв "Мілан" з рахунком 2:1 та достроково завоював Скудетто. Поєдинок завершився бійкою футболістів обох команд. Рефері довелося видалити Дюмфріса, Ернандеса та Калабрію.

Що Індзагі сказав про перемогу "Інтера"

Головний тренер "нерадзуррі" не каратиме своїх гравців через те, що вони взяли участь у бійці перед фінальним свистком. Наставник "Інтера" зазначив, що емоції часто виходять з-під контролю у таких поєдинках. На думку тренера, важливим є результат.

Емоції гравців наприкінці матчу. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Після церемонії нагородження переможців чемпіонату Італії Сімоне Індзагі згадав про свою роботу у "Лаціо". Він подякував керівництву римського клубу за шанс розпочати професійну кар'єру. Тренер згадав, що сумнівався, коли отримав пропозицію від "Інтера", але рішення очолити "нерадзуррі" виявилося правильним.

"Ми старанно працюємо кожен сезон і стаємо кращими як команда. За останні роки це вже шостий трофей "Інтера". Головні успіхи попереду, але зараз ми повинні насолодитися цим історичним досягненням, яке належить усім: гравцям, уболівальникам, президенту клубу", — заявив Індзагі.

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