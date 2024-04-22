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Каннаваро очолив відому італійську команду

22 квітня 2024 17:16
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Каннаваро очолив відому італійську команду
Фабіо Каннаваро (праворуч) та Джорджо К'єлліні. Фото: instagram.com/fabiocannavaroofficial/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній капітан збірної Італії Фабіо Каннаваро став новим головним тренером італійського "Удінезе". На цій посаді він замінив звільненого Габріеле Чоффі.

Каннаваро має врятувати "Удінезе" від вильоту із Серії А, повідомляє Tutto Mercato.

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Лауреат "Золотого м'яча" 2006 Фабіо Каннаваро вперше став тренером команди елітного дивізіону чемпіонату Італії. Наставник, який розпочав кар'єру десять років тому, підписав контракт із місцевим "Удінезе".

Фабіо Каннаваро
Каннаваро із легендами італійського футболу. Фото: instagram.com/fabiocannavaroofficial/

Каннаваро повернувся до Серії А

Раніше Фабіо Каннаваро ніколи не працював із командами Серії А. З 2022 по 2023 роки він очолював "Беневенто", проте керівництво клубу залишилося незадоволеним роботою 50-річного наставника. Також Каннаваро працював із саудівським "Аль-Насром", збірною Китаю та робив "Гуанчжоу" чемпіоном країни у 2019 році.

Каннаваро підписав із "Удінезе" контракт до кінця сезону. Після цього сторони ухвалять рішення про те, чи продовжиться ця співпраця. Перед Фабіо стоїть завдання врятувати команду від вильоту з найвищого дивізіону.

Після 32 матчів у Серії А "Удінезе" посідає 17 місце у турнірній таблиці та бореться за виживання.

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спорт
футбол
Серія А
тренер
Фабіо Каннаваро
Удінезе

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