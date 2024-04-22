Лунін може перейти з Реала до одного з найбагатших клубів світу

Андрій Лунін у матчі з "Барселоною". Фото: Reuters/Susana Vera

Голкіпер мадридського "Реалу" Андрій Лунін зацікавив ще відомий клуб. Трансфер українського футболіста може відбутися вже найближчого літа.

"Реал" не хоче продавати Луніна, але може погодитись на таку угоду, повідомляє Realmadrid Exclusivo.

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Андрій Лунін цього сезону завоював місце в основному складі "Реала" і став одним із лідерів команди. Український воротар допоміг мадридцям вийти до півфіналу Ліги чемпіонів. Багато європейських гранд спостерігають за грою Луніна, а деякі клуби готові зробити "Реалу" пропозицію щодо голкіпера.

Лунін проти Феррана Торреса. Фото: Reuters/Juan Medina

Куди може перейти Лунін

Контракт українця із "Реалом" діє до літа 2025 року. Найближчим часом мадридський клуб запропонує 25-річному футболістові продовжити угоду на покращених умовах.

Водночас "Реал" отримає запит від "ПСЖ" про трансфер Луніна. Французький клуб хоче підписати конкурента для Джанлуїджі Доннарумми. У Парижі вважають українця оптимальним претендентом на посилення складу.

"ПСЖ" готовий запропонувати за Луніна 20 млн євро, а також не перешкоджати відходу Кіліана Мбаппе в "Реал". Така пропозиція може зацікавити мадридців, котрі давно хочуть запросити французького форварда на "Сантьяго Бернабеу".

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