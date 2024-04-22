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Лунин может перейти из Реала в один из самых богатых клубов мира

22 апреля 2024 12:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин может перейти из Реала в один из самых богатых клубов мира
Андрей Лунин в матче с "Барселоной". Фото: Reuters/Susana Vera
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин заинтересовал еще один известный клуб. Трансфер украинского футболиста может состояться уже ближайшим летом. 

"Реал" не хочет продавать Лунина, но может согласиться на такую сделку, сообщает Realmadrid Exclusivo.

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Андрей Лунин в этом сезоне завоевал место в основном составе "Реала" и стал одним из лидеров команды. Украинский вратарь помог мадридцам выйти в полуфинал Лиги чемпионов. Многие европейские гранды наблюдают за игрой Лунина, а некоторые клубы готовы сделать "Реалу" предложение по голкиперу. 

Андрей Лунин
Лунин против Феррана Торреса. Фото: Reuters/Juan Medina

Куда может перейти Лунин 

Контракт украинца с "Реалом" действует до лета 2025 года. В ближайшее время мадридский клуб предложит 25-летнему футболисту продлить соглашение на улучшенных условиях. 

В то же время "Реал" получит запрос от "ПСЖ" о трансфере Лунина. Французский клуб хочет подписать конкурента для Джанлуиджи Доннаруммы. В Париже считают украинца оптимальным претендентом на усиление состава. 

"ПСЖ" готов предложить за Лунина 20 млн евро, а также не препятствовать уходу Килиана Мбаппе в "Реал". Такое предложение может заинтересовать мадридцев, которые давно хотят пригласить французского форварда на "Сантьяго Бернабеу". 

Напомним, Цыганков начнет следующий сезон не в "Жироне" — летом будет трансфер. 

Анчелотти оценил игру Лунина в матче "Реала" против "Барселоны". 

Хави назвал виновных в поражении "Барселоны" от "Реала". 

Андрей Шевченко обратился к игрокам "Милана" — что сказал. 

Украинский боксер уступил Фьюри, но есть нюанс. 

спорт
футбол
ПСЖ
Реал Мадрид
Футбол трансферы
Андрей Лунин

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