Андрей Шевченко обратился к игрокам Милана — что сказал

Андрей Шевченко на конгрессе УАФ. Фото: УНИАН

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко решил поддержать игроков "Милана" накануне важного матча чемпионата Италии. "Россонери" будут противостоять "Интеру".

Шевченко на своей официальной странице в Instagram попросил "красно-черных" сыграть лучший поединок сезона.

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В понедельник, 22 апреля, состоится центральный матч 33 тура итальянской Серии А, в котором "Милан" примет "Интер". Победа в этом поединке позволит "нерадзурри" завоевать юбилейный чемпионский титул.

Сообщение Шевченко перед Миланским дерби. Фото: скриншот instagram.com/andriyshevchenko/

Что Шевченко сказал про матч

Глава УАФ попросил футболистов "Милана" сделать все возможное для того, чтобы не опозорить клубные цвета и не разочаровать болельщиков. Также Андрей Шевченко призвал игроков "россонери" уважительно относиться к сопернику на поле.

"Миланское дерби всегда было особенным противостоянием для меня. Все эти эмоции и воспоминания навсегда останутся со мной. На этот раз я буду переживать за "Милан" издалека, но с той же страстью", — написал Шевченко.

Бывший форвард сборной Украины сыграл за "Милан" 322 матча, в которых забил 175 голов. В составе "россонери" он становился чемпионом Италии, выигрывал национальный Кубок и Лигу чемпионов.

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