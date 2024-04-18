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В УАФ провели аудит и обнаружили более миллиарда гривен убытков

18 апреля 2024 16:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В УАФ провели аудит и обнаружили более миллиарда гривен убытков
Президент УАФ Андрей Шевченко. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко столкнулся с проблемами в организации, которую недавно возглавил. Аудит в УАФ обнаружил серьезную нехватку финансов. 

Первые результаты аудита продемонстрировали отток активов УАФ, сообщает официальный сайт организации. 

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Андрей Шевченко был избран на пост президента Украинской Ассоциации футбола в январе этого года. Практически сразу новый глава УАФ объявил о начале всестороннего аудита деятельности ассоциации.

Андрей Шевченко
Шевченко во время матча сборной Украины. Фото: УНИАН

В УАФ пропали деньги 

Уже стали известны первые результаты аудита, тогда как финальный документ должен быть завершен в течение трех месяцев. В настоящее время аудиторская компания AC Crowe Ukraine обнаружила отток активов УАФ в размере 1 млрд 342 млн 900 тысяч гривен.

Сообщается, что основные убытки нанесены операциями с оффшорными компаниями, потерями средств из-за использования депозитов, расходами, связанными с завышением стоимости приобретенных товаров, услуг и проведении работ. 

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скандал
аудит
спорт
коррупция
футбол
Андрей Шевченко

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