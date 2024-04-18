В УАФ провели аудит и обнаружили более миллиарда гривен убытков
Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко столкнулся с проблемами в организации, которую недавно возглавил. Аудит в УАФ обнаружил серьезную нехватку финансов.
Первые результаты аудита продемонстрировали отток активов УАФ, сообщает официальный сайт организации.
Андрей Шевченко был избран на пост президента Украинской Ассоциации футбола в январе этого года. Практически сразу новый глава УАФ объявил о начале всестороннего аудита деятельности ассоциации.
В УАФ пропали деньги
Уже стали известны первые результаты аудита, тогда как финальный документ должен быть завершен в течение трех месяцев. В настоящее время аудиторская компания AC Crowe Ukraine обнаружила отток активов УАФ в размере 1 млрд 342 млн 900 тысяч гривен.
Сообщается, что основные убытки нанесены операциями с оффшорными компаниями, потерями средств из-за использования депозитов, расходами, связанными с завышением стоимости приобретенных товаров, услуг и проведении работ.
Напомним, Шапаренко и Бражко готовятся уйти из "Динамо" — что известно.
Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал.
"Барселона" отказалась от трансфера Мбаппе в 2017 году — известна причина.
Вирастюк рассказал, почему на самом деле ушел от жены.
Довбик уйдет из "Жироны" в конце сезона — появился новый претендент на украинца.
Читайте Новини.LIVE!