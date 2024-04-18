В УАФ провели аудит и обнаружили более миллиарда гривен убытков

Президент УАФ Андрей Шевченко. Фото: УНИАН

Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко столкнулся с проблемами в организации, которую недавно возглавил. Аудит в УАФ обнаружил серьезную нехватку финансов.

Первые результаты аудита продемонстрировали отток активов УАФ, сообщает официальный сайт организации.

Читайте также:

Андрей Шевченко был избран на пост президента Украинской Ассоциации футбола в январе этого года. Практически сразу новый глава УАФ объявил о начале всестороннего аудита деятельности ассоциации.

Шевченко во время матча сборной Украины. Фото: УНИАН

В УАФ пропали деньги

Уже стали известны первые результаты аудита, тогда как финальный документ должен быть завершен в течение трех месяцев. В настоящее время аудиторская компания AC Crowe Ukraine обнаружила отток активов УАФ в размере 1 млрд 342 млн 900 тысяч гривен.

Сообщается, что основные убытки нанесены операциями с оффшорными компаниями, потерями средств из-за использования депозитов, расходами, связанными с завышением стоимости приобретенных товаров, услуг и проведении работ.

Напомним, Шапаренко и Бражко готовятся уйти из "Динамо" — что известно.

Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал.

"Барселона" отказалась от трансфера Мбаппе в 2017 году — известна причина.

Вирастюк рассказал, почему на самом деле ушел от жены.

Довбик уйдет из "Жироны" в конце сезона — появился новый претендент на украинца.