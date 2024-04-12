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Маркевич раскритиковал УАФ за подготовку к Олимпиаде в Париже

12 апреля 2024 13:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Маркевич раскритиковал УАФ за подготовку к Олимпиаде в Париже
Тренер Мирон Маркевич в "Карпатах". Фото: instagram.com/karpaty.lviv/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич опасается того, что Олимпийская сборная Украины отправится на Игры в Париж в ослабленном составе. Наставник призвал Украинскую Ассоциацию футбола решить эту проблему.

Маркевич уверен, что Украину на Олимпиаде-2024 должны представлять сильнейшие футболисты, сообщает "Взбірна". 

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Футбольный турнир на Олимпийских Играх в Париже пройдут с 24 июля по 10 августа 2024 года. Сборная Украины впервые выступит на этом турнире. Соперниками команды Руслана Ротаня станут сборные Марокко, Аргентины и команда из Азии, которая станет известна позже. 

Руслан Ротань
Тренер Олимпийской сборной Украины Руслан Ротань. Фото: instagram.com/ruslan_rotan29/

Что Маркевич сказал об Олимпийской сборной 

Тренер "Карпат" считает, что Руслану Ротаню необходимо взять на Олимпиаду в Париж сильнейших футболистов, который родились после 1 января 2001 года. Некоторые из этих игроков выступают в молодежной и основной сборных, что создает проблемы олимпийской команде. 

"Эту проблему должно решить руководство УАФ. И сами футболисты, которые хотят сыграть на Олимпиаде, обязаны проявлять инициативу. Такой шанс выпадает раз в жизни, для Украины это историческое событие", — заявил Маркевич.

Тренер "Карпат" считает, что клубы должны пойти навстречу олимпийской команде и отпустить на Игры-2024 футболистов, которые необходимы Руслану Ротаню. 

Напомним, Зинченко ждет трансфер из "Арсенала" — куда перейдет украинец. 

"Шапаренко" интересуются клубы из Италии и Франции — детали.

Мудрик уйдет из "Челси" из-за трансфера в Лондон известного игрока. 

Миколенко перейдет из "Эвертона" в известный клуб — детали.

"Ливерпуль" потерпел унизительное поражение от "Аталанты" и результаты других матчей ЛЕ.

спорт
футбол
Олимпийские игры
Олимпиада-2024
Мирон Маркевич
Олимпийская сборная Украины

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