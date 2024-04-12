Маркевич раскритиковал УАФ за подготовку к Олимпиаде в Париже

Тренер Мирон Маркевич в "Карпатах". Фото: instagram.com/karpaty.lviv/

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич опасается того, что Олимпийская сборная Украины отправится на Игры в Париж в ослабленном составе. Наставник призвал Украинскую Ассоциацию футбола решить эту проблему.

Маркевич уверен, что Украину на Олимпиаде-2024 должны представлять сильнейшие футболисты, сообщает "Взбірна".

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Футбольный турнир на Олимпийских Играх в Париже пройдут с 24 июля по 10 августа 2024 года. Сборная Украины впервые выступит на этом турнире. Соперниками команды Руслана Ротаня станут сборные Марокко, Аргентины и команда из Азии, которая станет известна позже.

Тренер Олимпийской сборной Украины Руслан Ротань. Фото: instagram.com/ruslan_rotan29/

Что Маркевич сказал об Олимпийской сборной

Тренер "Карпат" считает, что Руслану Ротаню необходимо взять на Олимпиаду в Париж сильнейших футболистов, который родились после 1 января 2001 года. Некоторые из этих игроков выступают в молодежной и основной сборных, что создает проблемы олимпийской команде.

"Эту проблему должно решить руководство УАФ. И сами футболисты, которые хотят сыграть на Олимпиаде, обязаны проявлять инициативу. Такой шанс выпадает раз в жизни, для Украины это историческое событие", — заявил Маркевич.

Тренер "Карпат" считает, что клубы должны пойти навстречу олимпийской команде и отпустить на Игры-2024 футболистов, которые необходимы Руслану Ротаню.

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