Маркевич розкритикував УАФ за підготовку до Олімпіади у Парижі

Тренер Мирон Маркевич у "Карпатах". Фото: instagram.com/karpaty.lviv/

Головний тренер "Карпат" Мирон Маркевич побоюється, що Олімпійська збірна України вирушить на Ігри до Парижа в ослабленому складі. Наставник закликав Українську Асоціацію футболу розв'язувати цю проблему.

Маркевич упевнений, що Україну на Олімпіаді-2024 мають представляти найсильніші футболісти, повідомляє "Взбірна".

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Футбольний турнір на Олімпійських Іграх у Парижі відбудуться з 24 липня по 10 серпня 2024 року. Збірна України вперше виступить на цьому турнірі. Суперниками команди Руслана Ротаня стануть збірні Марокко, Аргентини та команда з Азії, яка стане відома пізніше.

Тренер Олімпійської збірної України Руслан Ротань. Фото: instagram.com/ruslan_rotan29/

Що Маркевич сказав про Олімпійську збірну

Тренер "Карпат" вважає, що Руслану Ротаню необхідно взяти на Олімпіаду до Парижа найсильніших футболістів, що народилися після 1 січня 2001 року. Деякі з цих гравців виступають у молодіжній та основній збірних, що створює проблеми олімпійській команді.

"Цю проблему має вирішити керівництво УАФ. І самі футболісти, які хочуть зіграти на Олімпіаді, зобов'язані виявляти ініціативу. Такий шанс випадає раз у житті, для України це історична подія", — заявив Маркевич.

Тренер "Карпат" вважає, що клуби мають піти назустріч олімпійській команді та відпустити на Ігри-2024 футболістів, які необхідні Руслану Ротаню.

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