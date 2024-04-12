Маркевич розкритикував УАФ за підготовку до Олімпіади у Парижі
Головний тренер "Карпат" Мирон Маркевич побоюється, що Олімпійська збірна України вирушить на Ігри до Парижа в ослабленому складі. Наставник закликав Українську Асоціацію футболу розв'язувати цю проблему.
Маркевич упевнений, що Україну на Олімпіаді-2024 мають представляти найсильніші футболісти, повідомляє "Взбірна".
Футбольний турнір на Олімпійських Іграх у Парижі відбудуться з 24 липня по 10 серпня 2024 року. Збірна України вперше виступить на цьому турнірі. Суперниками команди Руслана Ротаня стануть збірні Марокко, Аргентини та команда з Азії, яка стане відома пізніше.
Що Маркевич сказав про Олімпійську збірну
Тренер "Карпат" вважає, що Руслану Ротаню необхідно взяти на Олімпіаду до Парижа найсильніших футболістів, що народилися після 1 січня 2001 року. Деякі з цих гравців виступають у молодіжній та основній збірних, що створює проблеми олімпійській команді.
"Цю проблему має вирішити керівництво УАФ. І самі футболісти, які хочуть зіграти на Олімпіаді, зобов'язані виявляти ініціативу. Такий шанс випадає раз у житті, для України це історична подія", — заявив Маркевич.
Тренер "Карпат" вважає, що клуби мають піти назустріч олімпійській команді та відпустити на Ігри-2024 футболістів, які необхідні Руслану Ротаню.
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