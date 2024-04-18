В УАФ провели аудит і виявили понад мільярд гривень збитків

Президент УАФ Андрій Шевченко. Фото: УНІАН

Президент Української Асоціації футболу Андрій Шевченко зіштовхнувся із проблемами в організації, яку нещодавно очолив. Аудит в УАФ виявив серйозну нестачу фінансів.

Перші результати аудиту продемонстрували відтік активів УАФ, повідомляє офіційний сайт організації.

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Андрія Шевченка було обрано на пост президента Української Асоціації футболу в січні цього року. Майже відразу новий глава УАФ оголосив про початок всебічного аудиту діяльності асоціації.

Шевченка під час матчу збірної України. Фото: УНІАН

В УАФ зникли гроші

Вже стали відомі перші результати аудиту, тоді як фінальний документ має бути завершено протягом трьох місяців. Наразі аудиторська компанія AC Crowe Ukraine виявила відтік активів УАФ у розмірі 1 млрд 342 млн 900 тисяч гривень.

Повідомляється, що основні збитки завдано операціями з офшорними компаніями, втратами коштів через використання депозитів, витратами, пов'язаними із завищенням вартості придбаних товарів, послуг та проведення робіт.

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