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Каннаваро возглавил известную итальянскую команду

22 апреля 2024 17:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Каннаваро возглавил известную итальянскую команду
Фабио Каннаваро (справа) и Джорджо Кьеллини. Фото: instagram.com/fabiocannavaroofficial/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший капитан сборной Италии Фабио Каннаваро стал новым главным тренером итальянского "Удинезе". На этом посту он заменил уволенного Габриэле Чоффи. 

Каннаваро должен спасти "Удинезе" от вылета из Серии А, сообщает Tutto Mercato.  

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Обладатель "Золотого мяча" 2006 года Фабио Каннаваро впервые стал тренером команды элитного дивизиона чемпионата Италии. Наставник, который начал карьеру десять лет назад, подписал контракт с местным "Удинезе". 

Фабио Каннаваро
Каннаваро с легендами итальянского футбола. Фото: instagram.com/fabiocannavaroofficial/

Каннаваро вернулся в Серию А

Ранее Фабио Каннаваро никогда не работал с командами Серии А. С 2022 по 2023 годы он возглавлял "Беневенто", однако руководство клуба осталось недовольно работой 50-летнего наставника. Также Каннаваро работал с саудовским "Аль-Насром", сборной Китая и делал "Гуанчжоу" чемпионом страны в 2019 году. 

Каннаваро подписал с "Удинезе" контракт до конца сезона. После этого стороны примут решение о том, продолжится ли это сотрудничество. Перед Фабио стоит задача спасти команду от вылета из высшего дивизиона. 

После 32 матчей в Серии А "Удинезе" занимает 17 место в турнирной таблице и борется за выживание. 

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спорт
футбол
Серия А
тренер
Фабио Каннаваро
Удинезе

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