Каннаваро возглавил известную итальянскую команду

Фабио Каннаваро (справа) и Джорджо Кьеллини. Фото: instagram.com/fabiocannavaroofficial/

Бывший капитан сборной Италии Фабио Каннаваро стал новым главным тренером итальянского "Удинезе". На этом посту он заменил уволенного Габриэле Чоффи.

Каннаваро должен спасти "Удинезе" от вылета из Серии А, сообщает Tutto Mercato.

Читайте также:

Обладатель "Золотого мяча" 2006 года Фабио Каннаваро впервые стал тренером команды элитного дивизиона чемпионата Италии. Наставник, который начал карьеру десять лет назад, подписал контракт с местным "Удинезе".

Каннаваро с легендами итальянского футбола. Фото: instagram.com/fabiocannavaroofficial/

Каннаваро вернулся в Серию А

Ранее Фабио Каннаваро никогда не работал с командами Серии А. С 2022 по 2023 годы он возглавлял "Беневенто", однако руководство клуба осталось недовольно работой 50-летнего наставника. Также Каннаваро работал с саудовским "Аль-Насром", сборной Китая и делал "Гуанчжоу" чемпионом страны в 2019 году.

Каннаваро подписал с "Удинезе" контракт до конца сезона. После этого стороны примут решение о том, продолжится ли это сотрудничество. Перед Фабио стоит задача спасти команду от вылета из высшего дивизиона.

После 32 матчей в Серии А "Удинезе" занимает 17 место в турнирной таблице и борется за выживание.

Напомним, Цыганков начнет следующий сезон не в "Жироне" — летом будет трансфер.

Шовковский рассказал, почему не выпускает на поле одного из лидеров "Динамо".

Анчелотти оценил игру Лунина в матче "Реала" против "Барселоны".

Андрей Шевченко обратился к игрокам "Милана" — что сказал.

Лунин может перейти из "Реала" в один из самых богатых клубов мира.