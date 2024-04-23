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Индзаги прокомментировал потасовку в матче с Миланом и Скудетто Интера

23 апреля 2024 08:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Индзаги прокомментировал потасовку в матче с Миланом и Скудетто Интера
Симоне Индзаги во время матча. Фото: Reuters/Daniele Mascolo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги назвал победу в чемпионе Италии закономерным итогом развития команды. Молодой наставник вспомнил свою бывшую команду во время празднования завоевания Скудетто. 

Индзаги поблагодарил болельщиков и вспомнил, сколько трофеев ему удалось завоевать в "Интере", сообщает TuttoMercato

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В центральном матче 33 тура чемпионата Италии "Интер" обыграл "Милан" со счетом 2:1 и досрочно завоевал Скудетто. Поединок завершился дракой футболистов обеих команд. Рефери пришлось удалить Дюмфриса, Эрнандеса и Калабрию. 

Что Индзаги сказал о победе "Интера" 

Главный тренер "нерадзурри" не будет наказывать своих игроков из-за того, что они приняли участие в драке перед финальным свистком. Наставник "Интера" отметил, что эмоции часто выходят из-под контроля в таких поединках. По мнению тренера, важен результат. 

Интер Милан
Эмоции игроков в конце матча. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

После церемонии награждения победителей чемпионата Италии Симоне Индзаги вспомнил о своей работе в "Лацио". Он поблагодарил руководство римского клуба за шанс начать профессиональную карьеру. Тренер вспомнил, что сомневался, когда получил предложение от "Интера", но решение возглавить "нерадзурри" оказалось правильным. 

"Мы усердно работаем каждый сезон и становимся лучше как команда. За последние годы это уже шестой трофей "Интера". Главные успехи впереди, но сейчас мы должны насладиться этим историческим достижением, которое принадлежит всем: игрокам, болельщикам, президенту клуба", — заявил Индзаги. 

Напомним, Цыганков начнет следующий сезон не в "Жироне" — летом будет трансфер. 

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футбол
Серия А
Интер
Симоне Индзаги

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