Индзаги прокомментировал потасовку в матче с Миланом и Скудетто Интера
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги назвал победу в чемпионе Италии закономерным итогом развития команды. Молодой наставник вспомнил свою бывшую команду во время празднования завоевания Скудетто.
Индзаги поблагодарил болельщиков и вспомнил, сколько трофеев ему удалось завоевать в "Интере", сообщает TuttoMercato.
В центральном матче 33 тура чемпионата Италии "Интер" обыграл "Милан" со счетом 2:1 и досрочно завоевал Скудетто. Поединок завершился дракой футболистов обеих команд. Рефери пришлось удалить Дюмфриса, Эрнандеса и Калабрию.
Что Индзаги сказал о победе "Интера"
Главный тренер "нерадзурри" не будет наказывать своих игроков из-за того, что они приняли участие в драке перед финальным свистком. Наставник "Интера" отметил, что эмоции часто выходят из-под контроля в таких поединках. По мнению тренера, важен результат.
После церемонии награждения победителей чемпионата Италии Симоне Индзаги вспомнил о своей работе в "Лацио". Он поблагодарил руководство римского клуба за шанс начать профессиональную карьеру. Тренер вспомнил, что сомневался, когда получил предложение от "Интера", но решение возглавить "нерадзурри" оказалось правильным.
"Мы усердно работаем каждый сезон и становимся лучше как команда. За последние годы это уже шестой трофей "Интера". Главные успехи впереди, но сейчас мы должны насладиться этим историческим достижением, которое принадлежит всем: игрокам, болельщикам, президенту клуба", — заявил Индзаги.
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