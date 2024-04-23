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Цыганкова хочет видеть в своем клубе самый перспективный тренер в мире

23 апреля 2024 07:01
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Агабекян Карен
редактор
Цыганкова хочет видеть в своем клубе самый перспективный тренер в мире
Украинский вингер Виктор Цыганков. Фото: Twitter.com/GironaFC
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На украинского вингера испанской "Жироны" Виктора Цыганкова все больше претендентов. В следующем сезоне он будет играть в Лиге чемпионов, но клуб, вероятно, сменит.

Украинский вингер может перебраться в Бундеслигу, сообщил блогер Игорь Цыганык в YouTube.

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По информации Цыганыка, новоиспеченный чемпион Германии "Байер" может стать следующим клубом Цыганкова.

Блогер отметил, что Виктор, якобы, нравится лично главному тренеру клуба Хаби Алонсо, который внимательно отслеживает родной чемпионат Испании и заметил украинца.

Несмотря на интерес "Байера" и других больших клубов Цыганков не будет принимать решений о своем будущем до окончания сезона. Также украинец отложил до июня предложенный новый контракт от "Жироны".

В текущем сезоне Цыганков сыграл за "Жирону" 28 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, Цыганков начнет следующий сезон не в "Жироне" — летом будет трансфер. 

Шовковский рассказал, почему не выпускает на поле одного из лидеров "Динамо". 

Анчелотти оценил игру Лунина в матче "Реала" против "Барселоны". 

Андрей Шевченко обратился к игрокам "Милана" — что сказал. 

Лунин может перейти из "Реала" в один из самых богатых клубов мира.

футбол
Виктор Цыганков
Футбол трансферы
Жирона
Хаби Алонсо
украинские легионеры (футбол)
Байер

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