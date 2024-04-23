Цыганкова хочет видеть в своем клубе самый перспективный тренер в мире

Украинский вингер Виктор Цыганков. Фото: Twitter.com/GironaFC

На украинского вингера испанской "Жироны" Виктора Цыганкова все больше претендентов. В следующем сезоне он будет играть в Лиге чемпионов, но клуб, вероятно, сменит.

Украинский вингер может перебраться в Бундеслигу, сообщил блогер Игорь Цыганык в YouTube.

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По информации Цыганыка, новоиспеченный чемпион Германии "Байер" может стать следующим клубом Цыганкова.

Блогер отметил, что Виктор, якобы, нравится лично главному тренеру клуба Хаби Алонсо, который внимательно отслеживает родной чемпионат Испании и заметил украинца.

Несмотря на интерес "Байера" и других больших клубов Цыганков не будет принимать решений о своем будущем до окончания сезона. Также украинец отложил до июня предложенный новый контракт от "Жироны".

В текущем сезоне Цыганков сыграл за "Жирону" 28 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, Цыганков начнет следующий сезон не в "Жироне" — летом будет трансфер.

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