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Тренер Жироны сообщил, сыграет ли Цыганков в следующем матче

19 апреля 2024 15:31
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Тренер Жироны сообщил, сыграет ли Цыганков в следующем матче
Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках 32-го тура чемпионата Испании каталонская "Жирона" сыграет против "Кадиса". В этом матче у клуба будет две существенные потери.

В следующей игре у "Жироны" был под вопросом украинский вингер Виктор Цыганков, сообщил журналист Нил Сола.

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По информации Солы, главный тренер "Жироны" Мичел Санчес на пресс-конференции озвучил информацию об Цыганкове и форварде Кристиане Стуани, которые были травмированы.

Мичел сообщил, что с "Кадисом" Цыганков и Стуани не готовы сыграть. Остальные игроки готовы к матчу.

Отметим, что ранее Цыганков восстановился от травмы и вернулся в общую тренировочную группу. Поскольку это случилось несколько дней назад, то футболист еще не набрал оптимальной формы.

Бец Цыганкова и Стуани "Жироне" сложно, что показало поражение от "Атлетико". Украинец всегда прибавляет команде мышления на поле, а Кристиан является единственной подменой Артему Довбику.

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футбол
Виктор Цыганков
Испанская Ла Лига
Жирона
украинские легионеры (футбол)

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