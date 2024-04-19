Тренер Жироны сообщил, сыграет ли Цыганков в следующем матче

Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"

В рамках 32-го тура чемпионата Испании каталонская "Жирона" сыграет против "Кадиса". В этом матче у клуба будет две существенные потери.

В следующей игре у "Жироны" был под вопросом украинский вингер Виктор Цыганков, сообщил журналист Нил Сола.

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👀🚨 VIKTOR TSIGANKOV i CRISTHIAN STUANI pràcticament descartats pel partit de demà contra el Cádiz.



La resta de la plantilla, disponible per jugar demà a Montilivi. @carrusel / @QueThiJugues pic.twitter.com/sftFW16kgb — Nil Solà (@Nilsola10) April 19, 2024

Сыграет ли Цыганков с "Кадисом"

По информации Солы, главный тренер "Жироны" Мичел Санчес на пресс-конференции озвучил информацию об Цыганкове и форварде Кристиане Стуани, которые были травмированы.

Мичел сообщил, что с "Кадисом" Цыганков и Стуани не готовы сыграть. Остальные игроки готовы к матчу.

Отметим, что ранее Цыганков восстановился от травмы и вернулся в общую тренировочную группу. Поскольку это случилось несколько дней назад, то футболист еще не набрал оптимальной формы.

Бец Цыганкова и Стуани "Жироне" сложно, что показало поражение от "Атлетико". Украинец всегда прибавляет команде мышления на поле, а Кристиан является единственной подменой Артему Довбику.

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