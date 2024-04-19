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Тренер Жирони повідомив, чи зіграє Циганков у наступному матчі

19 квітня 2024 15:31
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Агабекян Карен
редактор
Тренер Жирони повідомив, чи зіграє Циганков у наступному матчі
Український вінгер "Жирони" Віктор Циганков. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У рамках 32 туру чемпіонату Іспанії каталонська "Жирона" зіграє проти "Кадіса". У цьому матчі клуб матиме дві суттєві втрати.

У наступній грі "Жирона" мала під питанням українськрго вінгера Віктора Циганкова, повідомив журналіст Ніл Сола.

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За інформацією Соли, головний тренер "Жирони" Мічел Санчес на пресконференції озвучив інформацію про Циганкова і форварда Крістіана Стуані, які були травмовані.

Мічел повідомив, що з "Кадісом" Циганков та Стуані не готові зіграти. Інші гравці готові до матчу.

Зазначимо, що раніше Циганков відновився від травми і повернувся до загальної тренувальної групи. Оскільки це сталося кілька днів тому, то футболіст ще не набрав оптимальної форми.

Бец Циганкова та Стуані "Жироні" складно, що показало поразка від "Атлетіко". Українець завжди додає команді мислення на полі, а Крістіан є єдиною заміною Артему Довбику.

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футбол
Віктор Циганков
Іспанська Ла Ліга
Жирона
українські легіонери (футбол)

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